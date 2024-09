Quảng Ninh miễn học phí từ mầm non đến hết lớp 12

Quảng Ninh quyết định miễn toàn bộ học phí cho gần 244.000 trẻ mầm non, học sinh công lập từ lớp 1 đến 12 năm học 2024 - 2025, tiền trích từ ngân sách địa phương. Nội dung trên được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại kỳ họp chuyên đề, sáng 23/9. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên được tỉnh hỗ trợ học phí trong 9 tháng của năm học 2024-2025. Với học sinh trường công, mức chi bằng 100% học phí. Với học sinh tiểu học, THCS tư thục, tỉnh hỗ trợ 15.000-60.000 đồng/tháng. Tổng số tiền tỉnh Quảng Ninh dự kiến trích ra để hỗ trợ miễn học phí vào khoảng 167 tỷ đồng. Như vậy, Quảng Ninh trở thành địa phương thứ 6 của cả nước miễn hoàn toàn học phí công lập từ mầm non đến hết lớp 12. Quảng Ninh miễn toàn bộ học phí từ mầm non đến hết lớp 12. (Ảnh minh hoạ) Từ đầu tháng 8, Sở GD&ĐT Hải Phòng thông báo năm học 2024-2025 địa phương tiếp tục có chính sách miễn toàn bộ học phí cho học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT... trên địa bàn. Tiền miễn học phí được cấp từ ngân sách địa phương. Mỗi học sinh được miễn 9 tháng học phí/năm học. Năm ngoái, địa phương này cũng chi hơn 400 tỷ đồng ngân sách để miễn 100% học phí cho học sinh các cấp. HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua chính sách miễn học phí cho toàn bộ học sinh công lập, sau hai năm hỗ trợ 50%. Đều này xuất phát từ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội địa phương còn nhiều khó khăn, người dân vẫn chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Với khoảng 290.000 học sinh năm học này, ngân sách tỉnh dự kiến chi 75 tỷ đồng. Vĩnh Phúc và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng công bố hỗ trợ toàn bộ học phí cho học sinh công lập các cấp từ mầm non đến phổ thông. Riêng Đà Nẵng dự chi 108 tỷ đồng, hỗ trợ 100% theo mức do HĐND thông qua, ở cả công lập và tư thục (trừ trường có vốn nước ngoài). Đây là năm thứ tư liên tiếp thành phố thực hiện chính sách này. Sau khi đánh giá những ảnh hưởng nặng nề do bão Yagi gây ra, ngày 18/9, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương căn cứ mức độ thiệt hại của người dân để xem xét hỗ trợ cho học sinh, đặc biệt những em ở vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Theo Nghị định 81 (năm 2021) và 97 (năm 2023) của Chính phủ, trần học phí công lập ở mầm non và phổ thông từ 50.000 đến 650.000 đồng một học sinh, một tháng. Hiện, các địa phương thu mức 8.000 đến 340.000 đồng, tùy cấp học và địa bàn. Riêng trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học được miễn học phí. Đến giữa tháng 9, hơn 40 tỉnh, thành đã thông qua học phí năm học mới. Trong đó, 4 địa phương hỗ trợ toàn bộ cho trẻ mầm non đến hết lớp 12 là Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng và Đà Nẵng. Riêng Long An giảm 50% học phí cho trẻ em dưới 5 tuổi và 100% học phí cho học sinh THCS công lập. Ngoài ra, học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ theo quy định của của Chính phủ. Hà Cường