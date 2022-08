Quảng Ninh lên tiếng về hình ảnh "hòn non bộ khủng" ven biển

Ông Quyết cũng khẳng định, hình ảnh dự án đang lan truyền trên mạng xã hội là hình ảnh cách đây đã nhiều năm, khi dự án đang triển khai giai đoạn đầu.

Trước đó hình ảnh về một dự án ven biển với một hòn núi khá lớn nằm giữa những lô đất được một số tài khoản Facebook đăng tải kèm các nội dung như: "Tôi sống ngần này tuổi mà chưa thấy các bể cá koi, hòn non bộ nào siêu to khổng lồ như thế này", "Hòn non bộ vĩ đại nhất ở vịnh Hạ Long", "Cho san lấp, bê tông hóa vịnh, xây dựng hạ tầng"...

Hình ảnh sau khi xuất hiện đã thu hút nhiều luồng ý kiến. Nhiều người cho rằng, với quỹ đất vốn hạn hẹp thì việc phát triển ra phía biển là đương nhiên, miễn sao phù hợp quy hoạch, đảm bảo tính pháp lý. Tuy nhiên đa phần ý kiến dư luận không đồng tình, cho rằng những dự án lấn biển sẽ phá nát cảnh quan thiên nhiên.

Quảng Ninh xử phạt người bình luận sai sự thật

Ngày 16/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với ông Đ.V.Đ. (SN 1989, ở xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên) để làm rõ một số nội dung liên quan đến thông tin ông này đăng tải trên mạng xã hội.