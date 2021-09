Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ có mức thu phí chung tham quan vịnh Hạ Long – Cát Bà

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá tình hình, phương án phối hợp mở lại hoạt động du lịch, trao đổi khách giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại hai địa phương; phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản thiên nhiên thế giới và thu phí tham quan, phí lưu trú trên vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà sau khi Quần đảo Cát Bà được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Cuộc họp giữa đại diện hai địa phương cũng bàn về công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động vận chuyển khách du lịch khu vực vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh); tuyến du lịch Tuần Châu - Gia Luận và việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường biển tại các vùng giáp ranh giữa vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà; công tác xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Quảng Ninh.