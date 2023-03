Quảng Ninh đưa 24 sản phẩm du lịch mới vào khai thác

Trong tháng 4/2023, tỉnh Quảng Ninh dự kiến đưa vào khai thác 24 sản phẩm du lịch mới tại 5 địa phương gồm: thành phố Hạ Long, Móng Cái, các huyện Vân Đồn, Cô Tô, Hải Hà. Cụ thể, tại thành phố Hạ Long sẽ phát triển sản phẩm phố đêm du thuyền, tham quan núi Bài Thơ, tuyến phố đêm, phố đi bộ, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí thuyền buồm, dịch vụ nghe nhạc trên vịnh Hạ Long... Tại thành phố Móng Cái có sản phẩm du lịch ẩm thực Việt-Trung, du lịch sinh thái Thung lũng tình yêu, Phiên chợ vùng cao Pò Hèn… Đặc biệt, Sở Du lịch Quảng Ninh cũng đã đề xuất công nhận 5 tuyến tham quan trên vịnh Bái Tử Long; trước mắt đề xuất công nhận 2 tuyến tham quan trên vịnh Bái Tử Long xuất phát từ Cảng quốc tế Ao Tiên (huyện Vân Đồn) để đưa vào khai thác ngay.



Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối với việc đưa các sản phẩm du lịch mới vào khai thác, các địa phương cần tiếp tục xây dựng kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ, sẵn sàng cho mùa du lịch cao điểm. Riêng 2 tuyến trên vịnh Bái Tử Long, các đơn vị, sở, ngành cần lưu ý đảm bảo các điều kiện về tuyến đường thủy nội địa, cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện quản lý theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất về môi trường kinh doanh du lịch, sản phẩm, chất lượng dịch vụ đón khách trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng nâng chất các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, đa dạng, phong phú, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm… nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách.



Để phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch, tỉnh Quảng Ninh cũng lên phương án đón khách du lịch quốc tế, đặc biệt khách Trung Quốc khi tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Tỉnh Ninh đề ra các biện pháp tổ chức đón, phục vụ khách đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch; tổ chức phục vụ, cung cấp cho khách du lịch những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn; tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và doanh nghiệp du lịch nhằm phục hồi, phát triển mạnh mẽ ngành du lịch. Bên cạnh đó, có phương án xử lý các tình huống kịp thời; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh và tạo thuận lợi cho khách khi đến Quảng Ninh. Tỉnh chú trọng xây dựng các phương án phòng chống dịch, chủ động tiến hành tập dượt; rà soát các trang thiết bị cần thiết đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch cho du khách qua cửa khẩu.



Năm 2023, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu, phục hồi mạnh mẽ hoạt động du lịch nội tỉnh, nội địa; nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của các địa phương, các doanh nghiệp với phương châm “Du lịch nội tỉnh, nội địa là nội lực, nền tảng căn bản để phát triển du lịch bền vững”.