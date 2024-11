Quảng Ninh biến khai trường than thành khu đô thị có sân golf

Quảng Ninh sẽ chuyển đổi gần 4.200 ha khai trường khai thác than hoàn nguyên sang khu đô thị dịch vụ như sân golf, công viên rừng, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp ngành than. UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cho Phân khu 4 tại các phường Hà Lầm, Hà Trung, Hà Tu, Hà Phong, Hà Khánh thuộc TP. Hạ Long. Phân khu này sẽ chuyển đổi chức năng từ khai thác than sang khu đô thị dịch vụ, với tổng diện tích gần 4.200ha. Dân số hiện tại là khoảng 6.000 người và dự kiến đạt 16.000 người vào năm 2040. Phân khu 4 được tổ chức thành ba không gian chính gồm: Không gian ở; không gian sản xuất, chế biến, khai thác than; không gian vùng cảnh quan đã hoàn nguyên phục hồi môi trường và vùng bảo tồn rừng ngập mặn. Dựa trên cấu trúc đô thị và tiềm năng phát triển của từng khu vực, phân khu được chia thành 4 tiểu khu với định hướng cụ thể. Tiểu khu IV-A (khu vực giáp Tỉnh lộ 336), diện tích hơn 748ha sẽ hoàn nguyên các khu vực khai thác than lộ thiên và bãi thải, hình thành các khu cây xanh chuyên đề, trung tâm thể dục thể thao, khu hỗn hợp bao gồm nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân ngành than. Tiểu khu IV-D (khu vực đồi núi phía Đông), diện tích hơn 2.000ha và dân số khoảng 1.500 người được quy hoạch thành các khu chức năng đô thị dịch vụ, như sân golf, công viên rừng, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp ngành than. Tại đây, quy định chiều cao tối đa cho phép là 7 tầng, với mật độ xây dựng trung bình 10%. Các mỏ than lộ thiên còn lại sẽ tiếp tục khai thác đến khi hết hạn giấy phép, sau đó được hoàn nguyên và phục hồi môi trường, tiến tới đóng cửa các mỏ trước năm 2030. Các khu vực khai trường và bãi thải sẽ được phủ xanh bằng rừng gỗ lớn, tạo cảnh quan chung cho khu vực. Hoàng Dương