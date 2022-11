Quảng Ninh: Bắt kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 26 năm lẩn trốn

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 1996, Nguyễn Văn Hùng thuê anh Lê văn Toản (SN 1971, trú tại xã Việt Hùng, huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam) để khai thác than trái phép tại khu vực vỉa 9 - Xí nghiệp than Cẩm Phả, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (nay là TP Cẩm Phả).

Nguyễn Văn Hùng bị bắt giữ sau 26 năm lẩn trốn. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)