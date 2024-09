Quảng Ninh bác thông tin "trong bụng cá câu được có bàn tay người"

Hai tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin ở Quảng Ninh có sự việc "bên trong bụng cá song câu được có bàn tay người". Công an Quảng Ninh cho biết đây là thông tin sai sự thật. Ngày 19/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị nghiệp vụ của đơn vị này đã triệu tập P.T.L.A. (27 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và P.T.V.A. (33 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) để làm rõ việc 2 người này đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Bà P.T.V.A. làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp). Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an tỉnh Quảng Ninh) xác định 2 phụ nữ trên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin "Bên trong bụng cá song câu được có bàn tay người…", gây hoang mang trong dư luận. Tại cơ quan công an, hai phụ nữ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. "Nội dung thông tin L.A., V.A. đăng tải là xuyên tạc, không có căn cứ nhằm mục đích "câu like", tăng tương tác cho tài khoản Facebook của mình", Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết. Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, Phòng PA05 - Công an tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu L.A., V.A. gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có nội dung sai sự thật đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý 2 trường hợp trên theo quy định của pháp luật. Cá song, còn được gọi với tên phổ biến hơn là cá mú, là loài cá biển có thịt thơm ngon, dễ ăn và là món khoái khẩu của nhiều người, được xem là đặc sản của vùng biển Việt Nam. Cá song có nhiều loại khác nhau như cá song vạch, cá song chấm tổ ong, cá song hoa nâu,... Trong môi trường tự nhiên, chúng thường sống trong các rặng san hô.