Quảng Ngãi sẽ đình chỉ lãnh đạo địa phương để 'cát tặc' lộng hành

Từ lúc lực lượng công an lập chốt, các đối tượng khai thác cát trái phép "án binh bất động". Tình trạng trộm cát tạm thời được ngăn chặn.

Sau chỉ đạo của ông Minh, một số địa phương đã có động thái quyết liệt nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác cát lậu. Tại TP Quảng Ngãi, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo xã Tịnh An - điểm nóng trộm cát - lập chốt, bố trí lực lượng công an trực xuyên đêm.

Các lối đi dẫn ra sông Trà Khúc được đổ bê tông ngăn chặn "cát tặc" (Ảnh: Quốc Triều).

Tại huyện Tư Nghĩa, Đại tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng Công an huyện, đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp chặn đứng nạn trộm cát, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an huyện Tư Nghĩa cũng công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép trên địa bàn huyện.

Người dân có thể phản ánh tình trạng khai thác, mua bán cát trái phép qua số điện thoại 0914911007 của Đại tá Phan Văn Nhẫn, hoặc số 02553845551 của trực ban công an huyện.