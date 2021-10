Quảng Ngãi: Lốc xoáy kinh hoàng, hàng chục nhà dân bị tốc mái

Hiện tại, khu vực Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to với lượng mưa (tính từ 19 giờ ngày 26/10 đến 9 giờ ngày 27/10) phổ biến từ 40 - 100mm, một số nơi cao hơn như: Châu Ổ 108,2mm, Sông Vệ 105,2mm.

Một ngôi nhà với phần mái ngói bị lốc xoáy làm hư hỏng

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới, nên ngày và đêm nay (27/10), khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi trên 100mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.