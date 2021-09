Quảng Ngãi: Hàng loạt nhà đầu tư bất động sản “xin” tỉnh… thu hồi dự án của mình

Nhiều nhà đầu tư bất động sản ở Quảng Ngãi đang “xin” tỉnh thu hồi lại dự án của mình.

Thi nhau “xin” trả dự án

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng Anh Trung là chủ đầu tư Dự án Khu dịch vụ đô thị Thiên Phúc, tại thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa. Dự án này đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích 13,6/17,4ha; đồng thời xây dựng một phần cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, vừa qua chủ đầu tư dự án với quy mô 525 lô đất này đã có tờ trình xin… “trả” lại dự án cho tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nam Trường Chinh cho Công ty Cổ phần Đô thị Nam Trường Chinh tại Quyết định số 1129 ngày 5/12/2018. Dự án có tổng diện tích quy hoạch thu hồi đất 43,82ha, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu dân cư, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của thành phố Quảng Ngãi và vùng lân cận. Dự án sở hữu vị trí đắc địa trong nội đô thành phố Quảng Ngãi này được điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư năm 2019, nằm trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi và xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa.

Đến năm 2021, dự án này đã được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Cùng với đó, nhà đầu tư đã phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa ban hành thông báo thu hồi đất 979 thửa và kiểm kê, kiểm đếm cây cối hoa màu, vật dụng kiến trúc trên đất của 334 hộ gia đình, cá nhân với diện tích hơn 25ha. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đô thị Nam Trường Chinh còn chi trả tiền bồi thường cho 56 hộ gia đình với số tiền hơn14 tỷ đồng. Thế nhưng, sau khi hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, tốn nhiều thời gian và tiền bạc, doanh nghiệp này lại có đơn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi xin trả lại dự án, đồng thời chấm dứt hoạt động đầu tư dự án từ ngày 1/6/2021.

Là một “ông lớn” trong lĩnh vực đầu tư bất động sản của Việt Nam, thế nhưng mới đây Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt cũng có văn bản xin "trả" lại dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 1.742 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt là nhà đầu tư của Khu dân cư bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị, với diện tích 53,95ha, trên địa bàn phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An (thành phố Quảng Ngãi). Đây là dự án nằm ở phía Bắc thành phố Quảng Ngãi, được đánh giá là có quy mô lớn và sở hữu vị trí "đắc địa" của tỉnh Quảng Ngãi khi giáp sông Trà Khúc cũng như gần Trung tâm hành chính thành phố Quảng Ngãi.

Trong Công văn số 155 gửi Sở Xây dựng Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt đề nghị đơn vị này tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị mà doanh nghiệp mình đang đầu tư. Doanh nghiệp cũng có thông báo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án kể từ ngày 24/5/2021.

Đến thời điểm hiện tại, theo thông tin mà chúng tôi có được thì đã có 20 chủ đầu tư các dự án bất động sản được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư trước đó có tờ trình gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Ngãi xin “trả” lại dự án, đồng thời đề nghị được thu hồi quyết định chứng nhận chủ trương đầu tư.

Việc làm khó hiểu này của các chủ đầu tư khiến nhiều người trong và ngoài giới bất động sản bất ngờ.

Một số cái tên có thể kể đến như: Dự án khu dân cư An Lạc Viên và An Nhơn Viên ở xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi; Khu dân cư Hưng Thành Phát, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi; Khu dân cư Đông Sơn Mỹ; khu dân cư Phố chợ Cù Lao, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn...

Đâu là nguyên nhân?

Việc hàng loạt nhà đầu tư bất động sản xin trả lại các dự án, đồng thời kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi thu hồi quyết định chủ trương đầu tư được cấp là điều khiến nhiều người trong và ngoài giới bất động sản bất ngờ. Lý giải việc “tự nguyện” trả lại dự án, Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt cho hay: Sau khi có chủ trương đầu tư, công ty đã tiến hành các thủ tục để thực hiện thông báo thu hồi đất. Tuy nhiên, sau gần 6 tháng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tình hình góp vốn và huy động các nguồn vốn công ty chưa thực hiện nên chưa triển khai dự án theo quy định... Việc dừng thực hiện dự án là để tiến hành thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Còn Công ty Cổ phần Đô thị Nam Trường Chinh thì cho rằng, do vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như cơ sở pháp lý chưa phù hợp nên công ty quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 31 của Chính phủ. Đồng thời, giao nộp lại toàn bộ pháp lý có liên quan đến dự án cho cơ quan Nhà nước.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, việc chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư xin trả dự án là vì Nghị định 25 của Chính phủ ban hành năm 2020 (thay thế cho Nghị định 30/2015) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Do đó, các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nếu chưa được Nhà nước giao đất thì đều phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, nên để tránh “gặp khó” các đơn vị này chủ động xin trả dự án.

Ở một diễn biến có liên quan, ngày 10/5/2021, ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi đã ký văn bản gửi đến các nhà đầu tư đang thực hiện dự án bất động sản ở Quảng Ngãi. Nội dung văn bản thể hiện việc đơn vị này “hối” các doanh nghiệp có dự án trong diện “chưa đúng” nhanh chóng thực hiện các thủ tục nhằm giúp cho các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn sớm đầy đủ thủ tục triển khai thực hiện.

Theo đó, nhà đầu tư được Sở này hướng dẫn rằng: “Đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị đã được cấp chủ trương đầu tư, chưa được Nhà nước giao đất thì đề nghị nhà đầu tư liên hệ Sở Xây dựng để rà soát, có thể đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án đã cấp và thực hiện quy trình, thủ tục đề xuất đầu tư dự án theo quy định”.

Một số dự án đã được đầu tư số tiền lớn để triển khai nhiều phần việc liên quan.

Được biết, trong tổng số hơn 112 dự án được cấp chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trước đây, sẽ có khoảng 50 dự án buộc phải thực hiện việc thu hồi và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, có những dự án được cấp chủ trương cách đây gần 4 năm, có dự án đã đầu tư xây dựng hạ tầng; nhiều dự án đã đầu tư hoàn thiện một phần hạ tầng cũng buộc phải thu hồi một phần đất đã cấp cho dự án để tổ chức bán đấu giá, vì liên quan đến đất công...

Theo ông Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, đa phần các dự án trên phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Kế hoạch 149, năm 2019 về kế hoạch phát triển nhà ở năm 2019, 2020 và các năm tiếp theo giai đoạn 2021-2025. Do đó, sau khi thu hồi sẽ thực hiện lại thủ tục về quy hoạch, phê duyệt quy hoạch và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Doanh nghiệp nào đảm bảo các điều kiện thì tham gia đấu thầu một cách công khai, minh bạch.

“Các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2020 trở về trước nhưng chưa đúng với quy định thì UBND tỉnh buộc phải thu hồi để thực hiện việc đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư để đảm bảo tính pháp lý", ông Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết.

Theo một chủ doanh nghiệp đang tham gia đầu tư nhiều dự án bất động sản ở Quảng Ngãi, khi pháp lý dự án kéo dài đồng nghĩa với đó là doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, mà rõ nhất là tiến độ dự án sẽ bị chậm so với kế hoạch. Hơn nữa, việc nhiều dự án trên địa bàn bị chậm tiến độ một mặt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung của thị trường, tất nhiên khi nguồn cung khan hiếm thì giá đất sẽ bị đẩy lên cao, gây sốt đất ảo… lúc này người dân có nhu cầu thực sẽ phải chịu thiệt.

Nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản ở Quảng Ngãi đang “ngồi trên đống lửa” khi gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Còn ở góc độ doanh nghiệp, việc chậm tiến độ sẽ kéo theo việc đưa dự án vào kinh doanh, khai thác cũng không thể đúng hẹn, dẫn đến nhiều trở ngại trong việc phân bổ dòng tiền, kế hoạch kinh doanh và áp lực lãi vay. Cũng theo chủ doanh nghiệp này thì đối với một doanh nghiệp bất động sản, việc đảm bảo dòng tiền xuyên suốt để duy trì hoạt động là cực kỳ quan trọng, không chỉ trước mắt mà còn dài hạn. Trong khi đó, hiện tại bối cảnh tiếp cận các nguồn vốn của các ngân hàng ngày càng khó, khiến nhiều doanh nghiệp đứng trước thách thức sống còn để duy trì hoạt động và đầu tư. “Pháp lý chậm ngày nào, thì doanh nghiệp khổ ngày đó” chủ doanh nghiệp này than thở.