Quảng Ngãi cấm biển từ 17h, sẵn sàng sơ tán gần 8.000 dân đảo Lý Sơn

Your browser does not support the audio element.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Rai, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có chỉ đạo khẩn về việc triển khai hoạt động ứng phó bão, mưa lớn có thể xảy ra.

Theo đó, kể từ 17h ngày 17/12, tỉnh Quảng Ngãi cấm tất cả các phương tiện, tàu thuyền ra biển hoạt động. Các phương tiện vận tải tuyến đường biển Sa Kỳ - đảo Lý Sơn và ngược lại cũng phải dừng hoạt động cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định.