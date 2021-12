Quảng Ngãi cách ly người về từ các tỉnh phía Nam như thế nào?

Your browser does not support the audio element.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quy định cách ly y tế trong tình hình mới nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2021.

Tỉnh Quảng Ngãi quy định, những trường hợp F1 đã tiêm đủ hoặc ít nhất một mũi vaccine qua 14 ngày, đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng sẽ thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Những trường hợp này phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 3 lần.