Quảng Nam: Tóm gọn kẻ vờ hỏi mua vàng rồi cướp

Lợi dụng sơ hở của bà T., đối tượng nhanh chóng cầm vàng lên xe tháo chạy.

Công an huyện Bắc Trà My nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời cử 1 tổ công tác trực tiếp đến hiện trường để thu thập thông tin, phân công nhiều tổ trinh sát toả đi các hướng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Tam Kỳ và Công an các huyện lân cận xác minh thông tin, truy xét đối tượng.