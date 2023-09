Quảng Nam: Thời tiết thuận lợi, các điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách

Đoàn du khách Hàn Quốc tham quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn sáng 2/9. Ảnh: Đoàn Hữu Trung – TTXVN

Chánh Thanh tra Giao thông vận tải Quảng Nam Trương Văn Sơn cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách tham quan biển đảo Cù Lao Chàm, đơn vị đã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.



Theo đó, tại bến thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm, hơn 60 phương tiện ca nô cao tốc tham gia vận chuyển khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm, ca nô đưa khách tham quan vòng quanh đảo và phục vụ nhu cầu lặn biển đã được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các yêu cầu an toàn về phương tiện và người điều khiển. Tất cả các chủ phương tiện tham gia vận chuyển khách du lịch trên tuyến đường thủy này đều cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy, cam kết chở đúng số lượng người, số chuyến trong ngày theo quy định.