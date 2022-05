Quảng Nam: Tạm giữ hình sự kẻ giao cấu với bé gái 15 tuổi

Ngày 26/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hội An ra quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Viết Ch. (22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; tạm trú phường Thanh Hà, TP Hội An) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 23/5, chị P.T.T.N. (trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An) trình báo cơ quan công an việc con gái của chị là P.P.L. (15 tuổi) bỏ nhà đi từ ngày 21/5/ và đến ở trọ cùng một nam thanh niên.