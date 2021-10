Quảng Nam: Sông Thu Bồn “ăn đất”, sạt lở sát vách nhà dân

Bất an bên miệng “hà bá”

Mấy năm trước, vạt sân nhà ông Thoại còn rộng, bờ sông cách sân nhà tới cả chục mét thì chừng 2 năm trở lại đây, sông tiếp tục xâm thực làm lở một mảng sân xuống sông. Dãy tre được trồng để giữ đất cũng đã rớt sông. Ông Thoại lo chỉ sau vài trận lũ lớn nữa là căn nhà nhỏ của mình sẽ trôi theo dòng nước. Nên cứ có mưa lũ xuất hiện là ông lại thấp thỏm canh chừng, thấy từng mảng đất sạt đi mà lo sợ.

“Lo lắm. Cứ mỗi mùa mưa lũ về là không dám ngủ, sợ nhà cửa bị trôi xuống sông mà người không kịp chạy. Mấy hôm trước mưa to, nước sông Thu Bồn dâng cao, chảy xiết, nhà tôi phải tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Hết mưa, nước rút mới dám về ở. May mấy đợt bão vừa rồi không vào chứ vào chắc nhà cửa, tài sản trôi xuống sông hết rồi.” – ông Thoại lo lắng.

Cách đó không xa, mấy căn nhà cấp 4 tạm bợ của anh Tăng Văn Cư cũng đã sát mép sông.Anh Cư cho hay, khu vực này có 5 nhà dân đều thuộc diện khó khăn, hộ già yếu và hay đau ốm, bệnh tật. Lo sợ sạt lở, các gia đình đã bỏ tiền bạc đổ hàng chục xe đất đổ vào bao kè lại những đoạn sạt lở để đảm bảo an toàn nhưng không “ăn thua”.