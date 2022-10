Quảng Nam: Lừa bán đất dự án, một giám đốc bị bắt giam

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Hoàng Minh (34 tuổi, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An) để tiếp tục điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.