Quảng Nam: Kịp thời ngăn chặn kẻ đánh cha ruột, rượt đổi người đi đường

Chiều hai hôm trước (29/1), lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo của Công an phường An Xuân (TP.Tam Kỳ) về việc có một đối tượng dùng hung khí gây rối an ninh trật tự tại ngã ba đường Hồ Xuân Hương – Hùng Vương.

Lúc này, đối tượng có biểu hiện say rượu, dùng dao rượt đuổi người đi đường, gây mất an ninh trật tự, lo lắng cho người dân.