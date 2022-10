Quảng Nam khai thác tiềm năng, phục hồi du lịch sau đại dịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chia sẻ, với một loạt sự kiện được tổ chức trong Năm Du lịch Quốc gia 2022, tỉnh cam kết tăng trưởng bền vững ngành Du lịch bằng cách tận dụng công nghệ để giảm thiểu tác động tiêu cực, đồng thời thúc đẩy bảo vệ môi trường tự nhiên. Năm Du lịch Quốc gia 2022 không chỉ là cơ hội vàng để địa phương thể hiện hình ảnh của Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung là điểm đến an toàn, thân thiện. Ngành Du lịch Quảng Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường liên kết du lịch giữa các địa phương trong cả nước và với các nước thành viên Tiểu vùng sông Mê Công.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tăng cường xúc tiến, quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, mới lạ đến bạn bè, du khách gần xa; đồng thời, đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch, nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng nhằm thúc đẩy phục hồi, phát triển mạnh mẽ du lịch sau đại dịch COVID-19 là sự lựa chọn tất yếu đang được Quảng Nam hướng đến.



Nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao kỹ năng



Trong 10 tháng của năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch Quảng Nam ước đạt 4.402.200 lượt khách, tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khách quốc tế ước đạt 464.700 lượt khách, khách nội địa ước đạt 3.937.500 lượt khách.



Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Namnêu rõ: Trong Năm Du lịch Quốc gia 2022, những thế mạnh của Quảng Nam đã được đánh thức một cách bài bản. Hai Di sản Văn hóa thế giới (là: Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn) và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, nghệ thuật Bài chòi được vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được quảng bá rộng rãi. Đặc biệt, địa chỉ đỏ là Tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng kỳ vĩ và trang nghiêm đã trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách.