Quảng Nam cùng các hãng hàng không và 70 doanh nghiệp kích cầu du lịch mùa hè

Theo đó, chương trình sẽ có nhiều sự kiện nổi bật, hấp dẫn trải dài từ miền biển đến vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam như: Lễ hội âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng; Show diễn thời trang “Vùng trời bình yên” (Resort 2022 BY VUNGOC&SON); Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam; Liên hoan Âm vang cồng chiêng; Chương trình du lịch Cù Lao Chàm – Đảo xanh huyền thoại; Lễ hội sâm Ngọc Linh; Hội làng cổ Lộc Yên; Lễ hội trái cây măng cụt; Tuần Du lịch xanh Quảng Nam; Festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè”; Ngày hội văn hóa – thể thao và du lịch miền biển chủ đề Chu Lai điểm hẹn...