Quảng Nam có nơi ngập 1m, nước sông Hoài tràn lên đường phố cổ Hội An

Chiều 15/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 24 giờ qua (từ 15h ngày 14/10 đến 15h ngày 15/10), trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như: Hội An 171,6mm, Tam Kỳ 361,2mm.