Quảng Nam: Bờ kè bảo vệ phố cổ hơn trăm tỷ sụt lún nghiêm trọng

"Ngay khi phát hiện kè sau nhà mình bị sụt lún, tôi đã báo với UBND phường Minh An nhưng đến nay vẫn chưa thấy đơn vị nào đến khắc phục. Nếu tình trạng sụt lún kéo dài, nhất là mùa mưa bão đang đến gần, thì sẽ rất nguy hiểm cho các hộ dân ngụ cư ven tuyến kè" – chị Nguyễn Thị Sen, người dân sinh sống gần tuyến kè cho biết.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, trước mắt UBND thành phố quyết định chi 1 tỷ đồng để khắc phục sự cố trên bằng cách lót vải địa, đổ cát bù. "Đây là điểm sụt lún thứ 2 trên tuyến kè này kể từ cuối năm 2020. Nguyên nhân sụt lún có thểlà do mấy mí đường cống và kè lớp trên không ăn khớp với nhau khiến cát bên trong bị rút ra ngoài", ông Sơn nói.

Tình trạng sụt lún xảy ra khoảng hơn 10 ngày trước, chính quyền địa phương phải giăng dây cảnh báo.

Được biết, dự án kè bảo vệ phố cổ Hội An (từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam) được khởi công tháng 11/2015 và đưa vào sử dụng tháng 3/2017 với chiều dài gần 780m, kết cấu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 135 tỷ đồng. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư-xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Mục tiêu dự án nhằm phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn cho các công trình kiến trúc cổ cũng như tính mạng, tài sản nhân dân và phục vụ du khách tham quan phố cổ. Tuy nhiên, thực trạng sụt lún, hư hỏng tại bờ kè, tạo thành những hố sâu đang khiến người dân hoài nghi về chất lượng công trình.