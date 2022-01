Quảng Nam: Bắt kẻ tấn công tình dục bị Interpol truy nã quốc tế

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Đại sứ quán Anh, Công an TP Hội An và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tiến hành bắt giữ Divers Kenneth (78 tuổi, nơi sinh: Lochwinnoch - Vương Quốc Anh).