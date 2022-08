Quang Linh Vlog ''lật mặt như lật bánh tráng'' khi bị chê đen đúa.

Thời gian gần đây, ngoại hình của Quang Linh Vlog liên tục bị mang lên bàn cân so sánh. Chàng Youtuber đình đám được nhận xét ngày càng đen đúa, gầy gò, thậm chí già hơn so với tuổi thật. So với Quang Linh thời điểm còn ở Việt Nam đúng là "một trời một vực".

Nguyên nhân khiến chàng trai 25 tuổi ngày càng "dừ" bởi đặc thù công việc, thường xuyên phải dãi nắng dầm mưa. Cộng thêm khí hậu ở châu Phi khiến Quang Linh từ một người Việt có làn da sáng đến nay đã sạm đi vì nắng, gió.