Quang Linh Vlog 'cưa' cực ngọt, Thùy Tiên cười không ngừng

Màn "thả thính" cực ngọt của Quang Linh khiến Thùy Tiên không khỏi bối rối và liên tục cười lớn. Một đồng nghiệp ngồi gần Thùy Tiên chỉ biết cảm thán: "Tán mịn quá đi".



Thùy Tiên cười lớn khi nghe Quang Linh hát "giả vờ như em thương anh có được không".

Clip: Quang Linh trêu ghẹo Thùy Tiên.

Đoạn clip khiến dân mạng không khỏi thích thú. Không chỉ tích cực "đẩy thuyền" Linh - Tiên, một bộ phận còn cho rằng Quang Linh Vlog đang mượn nhạc để gửi gắm tình cảm tới nàng hậu.