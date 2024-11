Quang Linh: 'Của cải tôi rất nhiều, thừa tiền mua những cái này'

Lần hiếm hoi, ca sĩ Quang Linh hé lộ về sự giàu có của mình. Mới đây, chương trình Our Song Vietnam 2024 đã chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh hậu trường giữa các nghệ sĩ. Trong đó có đoạn, ca sĩ Quang Linh trầm trồ trước sự trẻ trung của Thu Minh ở tuổi 47. Anh nói: “Tôi vừa lướt qua Thu Minh, lại tưởng con bé nào. Cái này là nói thật, không điêu. Lúc đó, tôi không nhìn vào một điểm cụ thể nào nên không để ý Thu Minh mặc gì, chỉ nhìn thoáng qua thì không nhận ra Thu Minh. Sau bao nhiêu năm rồi, tôi mới được gặp lại Thu Minh”.

Thu Minh và Quang Linh. Thu Minh cũng bày tỏ sự bất ngờ trước phong cách ăn mặc trẻ hóa của Quang Linh. Dù đã ở tuổi 59, nam ca sĩ vẫn tự tin đeo vòng ngọc trai cực kỳ thời trang theo phong cách GenZ. Thu Minh hỏi: “Cái vòng này là của bác à hay đi mượn? Tôi chưa bao giờ thấy bác Quang Linh đeo style này?”. Trước thắc mắc của đàn em, Quang Linh cho biết đây là phong cách nhiều năm nay của anh: “Tôi đi hát ba bốn năm nay đều như vậy. Tôi rất nhiều đồ như thế này. Style là một chuyện, cái tôi muốn nói ở đây là của cải tôi rất nhiều, đây là món đồ tôi sắm thêm thôi, không đáng bao nhiêu”. Thấy đàn anh tỏ ra khiêm tốn, Thu Minh lại thốt lên: “Ai nói không đáng bao nhiêu! Một cái hạt ngọc trai này đã bao nhiêu tiền rồi. Chuỗi dây ngọc trai này phải mấy tỷ đấy”. Được đà, Quang Linh hỏi Thu Minh rằng: "Tôi đi hát bao năm rồi, biết tôi giàu cỡ nào không?”. Nghe đàn anh hỏi, nữ ca sĩ đáp luôn: "Bác Quang Linh đi hát ba mấy, bốn chục năm rồi, có cả biệt phủ ngoài Huế cơ mà". Quang Linh khẳng định thêm: “Tôi thừa tiền để mua những cái này". Ở một diễn biến khác, Thu Minh và nữ ca sĩ Vũ Thảo My ngồi tâm sự cùng nhau. Thu Minh bày tỏ: “Tôi có tất cả nhưng thiếu chiều cao. Tôi chỉ cao 1m62 thôi. Tôi cần cao thêm 5 phân nữa, nếu vậy thì tôi không cần phải đi guốc lên sân khấu nhảy. Tôi cần cao thêm một chút, thấp hơn Hồ Ngọc Hà, cỡ như Tóc Tiên là vừa. Nhan sắc tôi bình thường, đẹp trong mắt những người thích tôi là được”.

Thảo My và Thu Minh. Đàn em Thảo My nghe vậy liền nói: "Chị Thu Minh như vậy là quá cao rồi, cao hơn cả đội ca sĩ GenZ trong chương trình này, không ai cao hơn chị Thu Minh. Chị Thu Minh được cái nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều". Thu Minh nghe vậy liền hỏi Thảo My bao nhiêu tuổi. Thảo My vừa tiết lộ sinh năm 1997, Thu Minh thốt lên: "Chị đẻ ra em còn được, không cần ăn chơi sớm cũng đẻ ra được em". Our Song Vietnam là chương trình âm nhạc đặc biệt, nơi các nghệ sĩ gạo cội được hòa mình cùng nghệ sĩ trẻ thế hệ mới.