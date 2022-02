Quang Lê tiết lộ bản tính con người Minh Tuyết

Mới đây, tại một livestream trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Quang Lê đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ với hai đàn chị là Minh Tuyết và Hương Lan.

Anh nói: "Trong số các nghệ sĩ nữ, có hai người khiến tôi ngưỡng mộ nhất về sự chỉn chu trong đầu tóc, trang phục. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi nịnh nhưng đó là sự thật và tôi chưa bao giờ khen ai như thế.



Quang Lê

Chẳng hạn, mẹ Hương Lan lúc nào cũng tự tay make up cho mình chứ không bao giờ để người khác làm. Mẹ make up xong ai cũng khen, còn hễ để người khác make up cho mẹ Hương Lan là xấu.