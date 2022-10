Quang Hùng MasterD chơi guitar điện, đọc rap, hát tiếng Thái trong mini concert

Mở đầu chương trình, Quang Hùng đã làm không khí của cả hậu trường nóng lên hơn bao giờ hết trong tiếng hò reo vỡ oà của người hâm mộ trên nền ca khúc Lặng n hìn. MasterD chiêu đãi Muzik (fanclub của MasterD) với phần trình diễn đầy cảm xúc. Đó cũng là lý do fan dành hẳn tràng vỗ tay kéo dài suốt 2 phút cho Quang Hùng.

Quang Hùng MasterD là một cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ Việt sau bản hit Dễ đến dễ đi làm mưa làm gió tại xứ sở chùa Vàng. Được fan Thái nồng nhiệt đón nhận và có được lượng fan hùng hậu, Quang Hùng và ê-kíp quyết định tổ chức một mini concert tại Bangkok đúng vào sinh nhật 7/10 với cái tên The Journey of Memories (Hành trình ký ức).

Năm 14 tuổi, Quang Hùng đã đến tìm một người anh để học và làm nhạc remix, trải qua bao khó khăn vì không có điều kiện, phải kết hợp làm thuê nhạc cho khách và sản xuất âm nhạc riêng cho mình cho đến khi có được chiếc máy tính đầu tiên. Lặng nhìn chính là ca khúc đầu tiên Hùng sáng tác, nhưng bản mashup hot 30 V-pop năm 2015 mới là sản phẩm mang tính quyết định, cột mốc quan trọng đầu tiên giúp anh nhận được sự chú ý từ công chúng.

Quang Hùng MasterD trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp

“Bản mashup vốn là sản phẩm ngẫu hứng nên em đã thử đăng lên mạng, sau đó bản cover bỗng trở nên nổi tiếng. Bản thân cảm thấy vô cùng may mắn khi được đón nhận như vậy", Quang Hùng chia sẻ.

Chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp của Quang Hùng chính là khi anh được may mắn mời về công ty của Only C, được sáng tác và hát cùng đàn anh tài năng. Cũng tại đây, ca khúc Vì yêu là nhớ của ca sĩ Han Sara được ra đời dưới bàn tay của Quang Hùng.

Tuy nhiên sau khi rời công ty của Only C, Hùng lại để bản thân đối diện với thử thách. Đó cũng là lúc Quang Hùng cảm thấy chơi vơi, không rõ ràng về tương lai trong một khoảng thời gian dài. Hùng rơi vào trầm cảm và rối loạn lo âu. Bước tiến tách ra hoạt động độc lập đã giúp MasterD tìm lại chính mình và rõ ràng hơn trong định hướng âm nhạc.

Màn kết hợp với rapper đình đám F.Hero và nữ ca sĩ WhaWha trong miniconcert

Phần chính của buổi miniconcert - những màn trình diễn ca khúc được yêu thích nhất của Quang Hùng được mở đầu với Thiệp cưới trên bàn, tiếp nối sau đó là Đừng khóc một mình và đặc biệt là ca khúc được tất cả khán giả đều mong chờ Dễ đến dễ đi.

Quang Hùng và nữ ca sĩ trẻ WhaWha

MasterD thể hiện hết các kỹ năng đáng gờm từ khả năng chơi guitar điện, tài đọc rap nhuần nhuyễn, giọng ca ngọt ngào cho đến cả khả năng hát bằng tiếng Thái trôi chảy.