Quang Hải đưa bạn gái đi du lịch cùng gia đình

Chẳng mấy khi có dịp nghỉ lễ dài ngày như đợt 30/4 - 1/5 năm nay nên nhiều người đã cùng gia đình, người thân tranh thủ đi du lịch, nghỉ ngơi. Cầu thủ Nguyễn Quang Hải cũng không ngoại lệ.

Mới đây, team qua đường đã ghi được cảnh Quang Hải đưa gia đình và bạn gái - Chu Thanh Huyền đi du lịch nghỉ lễ ở Cát Bà (Hải Phòng).