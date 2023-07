Quang Đăng lần đầu tiết lộ sự ra đi đột ngột của mẹ ruột nơi xứ người

Vũ công Quang Đăng tin rằng mỗi lần nhận được giá trị mới luôn mất đi một giá trị đang có trong cuộc sống. Lúc anh trở thành quán quân So You Think You Can Dance, sự nghiệp lên tầm cao mới, không lâu sau bố mất. Khi vũ công gặp bạn gái Yee Pink thì mẹ qua đời.

Tháng 8/2022, mẹ Quang Đăng đến Pháp thăm bạn bè ở ngoại ô, khi bước xuống tàu lửa bị trượt chân ngã nên qua đời. Anh sốc nặng, tìm mọi cách để xin visa, mua vé máy bay sang đưa linh cữu bà về nước.

"Cách tôi đón nhận sự ra đi của bố và mẹ khác nhau. Với bố, tôi đau đớn nhưng có thể chấp nhận ở chừng mực nào đó; trong khi mẹ mất khiến tôi cảm thấy cô độc, chỉ còn mỗi mình trên cõi đời", vũ công nói trong talkshow với MC Nguyên Khang.



Quang Đăng bên mẹ.

Với Quang Đăng, mẹ không có điểm gì để chê trách. Bà cởi mở, hòa đồng, được hầu hết bạn bè của con trai yêu quý. Một số người bạn nhắn tin trò chuyện với bà nhiều hơn với Quang Đăng.

Lần đầu gặp mẹ bạn trai, hot girl Yee Pink từng rất lo lắng vì sợ người lớn không thích những cô gái nhuộm tóc trong khi mình chưng diện xanh đỏ 3-4 màu. Khoảnh khắc bà nói "Cô chưa thấy ai có mái tóc đẹp như cháu" khiến Yee Pink thở phào, thấy nhẹ nhõm.