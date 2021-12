Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the video tag. Trích đoạn trong quảng cáo xe hơi bị xóa bỏ vì cổ súy việc quấy rối phụ nữ (Video: Daily Mail).

Xuất hiện trong quảng cáo là nam ca sĩ người Ai Cập - Amr Diab (60 tuổi), ông sử dụng tính năng chụp hình bằng camera lắp trên chiếc gương chiếu hậu nằm trong xe để chụp hình một người phụ nữ đi ngang qua xe mình.