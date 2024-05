Quảng cáo iPad Pro bị chỉ trích dữ dội

Apple – một công ty nổi tiếng với phong cách tiếp thị hiệu quả, ấn tượng – đã tự “nghiền nát” chính mình với quảng cáo iPad Pro mới nhất. Để quảng bá iPad siêu mỏng, hãng công nghệ Mỹ phát hành quảng cáo dài 1 phút, trong đó, một máy nghiền công nghiệp đã nghiền nát hàng loạt công cụ, đồ vật để tạo ra iPad.

Sách, thùng sơn, tượng, nhạc cụ gồm piano, guitar, máy chơi game arcade, TV… đều bị đưa vào máy nghiền. Quảng cáo dùng bản nhạc “All I Ever Need Is You” làm nhạc nền.