Quảng cáo cờ bạc lộng hành từ online đến offline, hoạt động phức tạp mùa giải bóng đá lớn

Mùa giải bóng đá lớn EURO 2024 hay COPA AMERICA được xem là thời điểm để nạn cờ bạc trá hình lộng hành từ online đến offline, cần có biện pháp chấn chỉnh từ cơ quan quản lý chức năng.

Muôn kiểu quảng cáo website cờ bạc trá hình



Tại Hà Nội, theo Tiền Phong, trước ngày diễn ra EURO 2024, nhiều ghế đá tại công viên lớn bị phun sơn quảng cáo trang web cá cược, cờ bạc như SV6xxx, SV8xxx để chào mời người chơi cho hình thức cá độ trái phép.



Các trang web đi kèm còn dẫn dụ người tham gia các loại trò chơi như xổ số, đua ngựa, bài bạc... dưới hình thức trực tuyến vốn hiện chưa được cơ quan quản lý chức năng cho phép hoạt động.



Tại Đà Nẵng, theo Tuổi Trẻ, nhiều bảng hiệu có logo của các trang web cờ bạc, cá cược trực tuyến như N.88, B.88 bỗng xuất hiện trên các tuyến phố. Hình thức này còn nguy hiểm hơn khi thậm chí các loại vật dụng cho quán ăn như khay giấy, ống đũa... cũng có logo của các trang web cờ bạc trá hình này.



Theo Báo Bình Dương, tệ nạn cờ bạc biến tướng liên tục thay đổi để tránh sự theo dõi, đấu tranh của lực lượng chức năng. Thậm chí gần đây trên địa bàn tỉnh có tình trạng một số đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ chơi game để “tài trợ” miễn phí biển hiệu quảng cáo, ly nhựa, tấm lót ly… có in nội dung quảng cáo trá hình các trang đánh bạc, cá cược trực tuyến.



“Dựa vào các thông tin trên, người nào có nhu cầu sẽ liên hệ, tham gia trực tiếp chỉ bằng vài cú nhấp chuột máy tính, điện thoại thông minh kết nối internet để cá cược bóng đá trực tuyến”, theo Thiếu tá Võ Văn Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh.

Quảng cáo trang web cờ bạc qua tin nhắn SMS - Ảnh: Định Phạm.

Hình thức quảng cáo trang web cờ bạc còn biến tướng hơn khi ghi nhận có cả sự tham gia của các thuê bao di động rác khi lợi dụng mùa giải đá banh để chiêu dụ người chơi qua tin nhắn, điều này vô tình gây nhiều hệ lụy khó lường cần sự chung tay của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.



Cần chấn chỉnh tệ nạn cờ bạc để đảm bảo trật tự an toàn xã hội



Với diễn tiến phức tạp, rầm rộ trong các mùa giải bóng đá lớn, tệ nạn cờ bạc cần được chấn chỉnh nghiêm khắc từ cơ quan chức năng.



Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo, chủ các các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát, quán bia, điểm vui chơi giải trí... cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự. Cùng với đó, trong quá trình tổ chức xem bóng đá, các chủ cơ sở không tổ chức cá độ bóng đá và không tiếp tay, bao che để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ bóng đá.

Cờ bạc online hoạt động lộng hành mùa giải bóng đá lớn - Ảnh minh họa: Internet.

Tại Bình Dương, đại diện lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một nhận định trong mùa Euro 2024 đang diễn ra, tình trạng cá độ bóng đá có nguy cơ phát sinh, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.



Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo nắm tình hình, bên cạnh tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các địa phương về hoạt động của tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trực tuyến qua internet, mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình, trò chơi trực tuyến trái phép; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian mạng...



Cùng với đó, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin Truyền thông) cũng khuyến nghị người dân cần kiên quyết tránh xa cá độ bóng đá cả trực tiếp và qua mạng. Hiện các hình thức đánh bạc, cá độ bóng đá, lôi kéo số lượng người chơi lớn gây ra rất nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế gia đình và trật tự, an toàn xã hội.