Quảng Bình: Khó rà soát, thống kê đầy đủ tiền hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên

Your browser does not support the audio element.

Ngày 13/11, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên theo yêu cầu của Bộ Công an, đến nay các xã trên địa bàn huyện này vẫn chưa thể thực hiện đầy đủ việc rà soát, thống kê.

Huyện Lệ Thủy cũng đã có báo cáo với Bộ Công an về những khó khăn trong công tác rà soát, thống kê số tiền mà đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ người dân địa phương.