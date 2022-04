Quán trứng nướng Hà Nội ngày đập vèo 2.000 quả, chủ quán than mệt phờ

Quán trứng chén nướng vài mét vuông nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách

Sáu năm trước, chị Linh cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng và vô tình thưởng thức được món trứng chén nướng - một món ăn vặt phổ biến ở Đà Nẵng hay TPHCM. Trở về Hà Nội, chị Linh nhớ hương vị hấp dẫn của món ăn đường phố này nên tìm kiếm nhiều nơi. "Lúc đó, ở Hà Nội không có nơi nào bán món này. Mình không tìm mua được nên tự học và làm tại nhà. Sau đó một thời gian, hai chị em nảy ra ý tưởng mở bán để phục vụ thực khách trẻ", chị Linh chia sẻ. "Tuy nhiên, khi mở bán, mình không thể "sao nguyên bản chính" mà phải thay đổi một chút để phù hợp khẩu vị người miền Bắc", cô chủ trẻ nói thêm.

Món trứng này được chứa trong những chiếc chén sứ nhỏ xinh, hình thức bắt mắt. Mỗi chén gồm 4 quả trứng cút, bơ, xúc xích, hành phi, hành lá và ruốc. Khác với kiểu trứng nướng ở Đà Nẵng hay Sài Gòn, trứng nướng ở đây không dùng tép làm topping mà thay bằng ruốc thịt heo để phù hợp với khẩu vị miền Bắc và nướng bằng bơ để tạo hương thơm.

Đầu tiên chủ quán sẽ phết bơ, rồi đập trứng cút vào chén, thêm hành tươi, xúc xích. Khi trứng gần chín tới thì cho thêm ruốc, hành khô lên trên để chúng không bị ngấm quá nhiều bơ

Vị ngậy béo từ trứng và bơ, kết cấu mềm, xốp cùng mùi thơm từ hành, vị mặn từ ruốc hoà quyện với vị chua ngọt của sốt me "độc quyền", tạo nên hương vị hấp dẫn đặc biệt. Chủ quán cho biết: “Mình có ăn thử sốt của miền trong nhưng thấy không hợp khẩu vị cho lắm. Mình cũng từng thử dùng sốt mayonnaise và một số loại khác nhưng sau cùng thì nhận ra sốt me vẫn hợp hơn cả. Toàn bộ sốt me do hai chị em tự pha chế", chị Linh nói.