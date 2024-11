Quản trị viên trang Facebook "Beat Bắc Ninh" bị xử phạt

Là quản trị viên của các page Facebook "Beat Bắc Ninh", "Beat Thuận Thành", "Beat Bắc Ninh- Video & Ảnh-Không che", Đ.Đ.T. đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung sai sự thật. Ngày 27/11, Bộ Công an cho biết Công an thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Đ.Đ.T. (23 tuổi, ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Theo cơ quan chức năng, T. là quản trị viên của các page Facebook "Beat Bắc Ninh", "Beat Thuận Thành", "Beat Bắc Ninh- Video & Ảnh-Không che". Ngày 17/11, T. khai, được một tài khoản khác cung cấp thông tin về một nam sinh bị đánh hội đồng. Dù chưa kiểm chứng thông tin, T. đã lập tức đăng một video có nội dung trên, kèm chú thích: "Thuận Thành nơi lạnh nhất lúc này; Gần TT đăng kiểm, Ngọc Trì, Ngọc Nội sáng nay, thấy báo có 1 bạn học sinh trường nào đó bj.....". Bài đăng sai sự thật (Ảnh: Bộ Công an). Bài viết nhanh chóng thu hút được hàng trăm lượt tương tác, chia sẻ, bình luận. Qua công tác nắm tình hình trên mạng, Công an thị xã Thuận Thành tổ chức xác minh, xác định vụ việc trên xảy ra vào ngày 21/10/2023 và đã được giải quyết theo quy định. Các trang Facebook của T. đăng tải cho rằng vụ việc xảy ra vào ngày 17/11 là sai sự thật, khiến cộng đồng mạng hiểu lầm vụ việc chưa được lực lượng chức năng giải quyết, gây mất an ninh, trật tự, tạo dư luận xấu, phức tạp tình hình. Qua làm việc, T. thừa nhận hành vi của bản thân, nhận thức về tính chất, mức độ, hậu quả do mình gây ra, tự nguyện gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm.