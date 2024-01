Quản trị viên nhóm kín báo chốt CSGT bị phạt 52 triệu đồng

Ngày 8/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an huyện Krông Pắk phát hiện, xử lý 2 nhóm kín trên mạng xã hội Zalo có hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Một quản trị viên nhóm kín Zalo chuyên báo chốt CSGT được công an mời làm việc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đó, cơ quan công an phát hiện 2 nhóm kín trên Zalo thường xuyên thông báo địa điểm tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT và thanh tra sở giao thông vận tải làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Krông Pắk.