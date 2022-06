Quản trị biến động trên nền tảng cơ bản - chìa khóa phát triển bền vững của PVEP

Đường lối phát triển PVEP được xác định là đơn vị hàng đầu của Tập đoàn triển khai hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, là công ty dầu khí quốc tế có uy tín trên thị trường. Đồng thời, duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả với nguồn lực hiện có, tạo nền tảng cơ bản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Để đạt được điều đó, trước hết là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với một đơn vị có hoạt động đặc thù như PVEP, an toàn luôn là yếu tố tối quan trọng. Không chỉ an toàn trong môi trường sản xuất, phòng chống đại dịch COVID-19, còn là an toàn trong khâu pháp lý, các thủ tục cần luôn được xử lý đúng quy định.

Thứ hai, là tối ưu từng khâu để hạ giá thành sản phẩm, từ những khâu nhỏ như bảo dưỡng, tiết kiệm vật tư thiết bị, cho đến giải pháp kỹ thuật lớn để triển khai dự án tối ưu hơn. Giải pháp thứ ba là phải thúc đẩy đầu tư nhằm tăng sản lượng khai thác và gia tăng trữ lượng. Thứ tư, đối với từng dự án cần có hoạch định chiến lược rõ ràng.

Giải pháp thứ năm là hội nhập quốc tế, áp dụng rộng sâu chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệlà ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ vào quản trị và điều hành dự án, SXKD.

Tiếp theo là giải pháp về công tác quản trị, tăng cường gắn kết các đầu mối với nhau để đẩy nhanh tốc độ xử lý, hiệu quả quản trị. Bên dưới Tổng Công ty là các dự án điều hành sản xuất trực tiếp, bên trên có Tập đoàn và các cấp quản lý nhà nước; vai trò của PVEP là phải làm tốt công tác gắn kết các đầu mối với nhau, từ đó cải thiện tốc độ xử lý công việc.

Cuối cùng là yếu tố con người. Tập trung phát triển nguồn nhân lực là một trong những nội dung được Tổng Công ty chú trọng hàng đầu.

Việc xác định các yếu tố ảnh hưởng, cùng với những nền tảng sẵn có và 7 giải pháp trong điều hành chính là công thức vàng để cán bộ, kỹ sư, người lao động NLĐ cùng Ban lãnh đạo PVEP vượt qua chông gai, thách thức phía trước để gặt hái thành tựu nhiều hơn nữa. Ngoài ra, sự quản lý của nhà nước về dầu khí, quản lý đầu tư hiện nay vẫn tương đối chặt nên cũng rất cần có sự vào cuộc của các cấp trên để giải quyết, tháo gỡ cho PVEP có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển trong tương lai.

- Như Tổng Giám đốc đã đề cập, PVEP đã và đang dựa trên các nền tảng căn bản đã có, kết hợp quản trị biến động và xây dựng các giải pháp, biện pháp phù hợp. Vậy Tổng Giám đốc có thể chia sẻ thêm về những nền tảng căn bản này?