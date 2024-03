Quận Tây Hồ có 54 cựu TNXP không lương, chưa được hưởng trợ cấp

Bộ Nội vụ cho biết đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương TNXP vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành nghị định này cũng đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

"Hiện nay, Bộ đang khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện thông tư để ban hành đảm bảo kịp thời với Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương TNXP vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến", Bộ Nội vụ trả lời cử tri Hà Tĩnh.

Chữ in trên giấy chứng nhận dễ bị phai màu, khó bảo quản

Cử tri tỉnh Cà Mau phản ánh chữ in trên các loại giấy chứng nhận huân, huy chương,… dễ bị phai màu nên khó bảo quản, gìn giữ.

Tiếp thu phản ánh, Bộ Nội vụ khẳng định, thời gian tới sẽ quan tâm nâng cao chất lượng vật tư, giấy in, mực in, thực hiện tốt công tác bảo quản vật tư, thiết bị và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác in ấn… nhằm đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật.