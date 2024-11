Quân sự thế giới hôm nay (9-11): Cận cảnh động cơ AL-51 của máy bay chiến đấu Su-57

Quân sự thế giới hôm nay (9-11) có những nội dung sau: Chó robot vũ trang tuần tra quanh dinh thự của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump; cận cảnh động cơ AL-51 của máy bay chiến đấu Su-57. * Chó robot vũ trang tuần tra quanh dinh thự của Tổng thống đắc cử Donald Trump Cùng với xe bọc thép và tàu tuần tra, chó robot được trang bị súng máy hạng nhẹ, hệ thống GPS, máy dò quét và các cảm biến khác đã được triển khai để bảo vệ dinh thự Mar-a-Lago tại Florida của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Theo đoạn clip đăng trên mạng xã hội X mà Bulgarian Military đăng tải lại, những chú chó robot được trang bị súng máy trên lưng, các băng đạn được xếp theo hình kim tự tháp. Trên phần lưng phía sau của mỗi chú chó robot đặt một trung tâm liên lạc với ít nhất hai ăng-ten. Xét bối cảnh và công nghệ, rất có thể những chú chó robot thuộc một chương trình phát triển quân sự có tên là phương tiện không người lái mặt đất 4 chân (Q-UGV). Chó robot đi tuần quanh dinh thự tại Florida của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp từ clip đăng trên mạng xã hội X Q-UGV là kết quả của sự hợp tác giữa Lục quân Mỹ và các công ty công nghệ tư nhân từ năm 2018. Với thiết kế 4 chân, robot có thể hoạt động ở các địa hình và điều kiện tác chiến khác nhau nhằm giảm bớt gánh nặng về thể chất cho binh sĩ và giảm thiểu rủi ro mà họ phải đối mặt trong các tình huống nguy hiểm. Về mặt kỹ thuật, Q-UGV được trang bị bộ vi xử lý mạnh mẽ cho phép thực hiện các phép tính phức tạp theo thời gian thực và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu từ các cảm biến. Robot có thể chở 150kg thiết bị, rất thích hợp để vận chuyển trên chiến trường. Nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới 8km/giờ, tự động sạc thông qua các trạm chuyên dụng, cho phép nó hoạt động liên tục mà không cần sự can thiệp của con người. Q-UGV được trang bị camera độ phân giải cao, cung cấp cho người vận hành thông tin theo thời gian thực từ nhiều góc độ mà không gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Robot đặc biệt hữu ích cho các nhiệm vụ trinh sát, tuần tra địa hình, kiểm tra các vật thể lạ và vận chuyển thiết bị ở những khu vực nguy hiểm hoặc khó tiếp cận. Với vũ khí được trang bị, robot có thể chặn đường hoặc thực hiện các chức năng phòng thủ. Chó robot đặc biệt hữu ích cho các nhiệm vụ trinh sát, tuần tra địa hình, kiểm tra các vật thể lạ và vận chuyển thiết bị ở những khu vực nguy hiểm hoặc khó tiếp cận. Ảnh minh họa: Bulgarian Military Việc triển khai các robot như Q-UGV trong các hoạt động an ninh phản ánh xu hướng ngày càng tăng về việc sử dụng công nghệ để tăng cường an toàn, đặc biệt trong bối cảnh thực thi pháp luật và an ninh quân sự. Trong trường hợp dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống đắc cử Donald Trump, những robot này đóng vai trò là lực lượng tuần tra di động và tự động trong khu vực đảm bảo an ninh cao độ. * Cận cảnh động cơ AL-51 thế hệ thứ 5 trang bị cho máy bay chiến đấu Su-57 Có vẻ như ngoài Su-57 Felon, Nga đã quyết định trưng bày tại Triển lãm hàng không Chu Hải (từ ngày 12 đến 17-11), Trung Quốc động cơ cho các máy bay chiến đấu thế hệ mới AL-51. Đây là một trong những thành tựu tiên tiến nhất của Nga trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ, là trái tim của máy bay chiến đấu tàng hình, nhanh, mạnh thế hệ thứ 5 Su-57. Hình ảnh về động cơ do Tập đoàn Rostec chế tạo tại triển lãm sắp diễn ra này đã được đăng tải trên mạng xã hội X. Về mặt trực quan, thiết kế của động cơ AL-51 có tổ chức và kết nối tỉ mỉ. Một trong những tính năng nổi bật nhất của động cơ AL-51 là khả năng điều hướng lực đẩy. Tính năng này mang lại cho máy bay Su-57 lợi thế vô song trong không chiến, thực hiện các động tác cực mạnh có thể né tránh tên lửa, hỏa lực của đối phương và giành được lợi thế về vị trí. Lực đẩy trên AL-51 được điều khiển bởi một loạt các liên kết thủy lực và cơ học, thể hiện kỹ thuật chính xác cần thiết để vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao và áp lực cực lớn. Động cơ AL-51 là một trong những thành tựu tiên tiến nhất của Nga trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ, là trái tim của máy bay chiến đấu tàng hình, nhanh, mạnh thế hệ thứ 5 Su-57. Ảnh: Mạng xã hội X Bố cục bên ngoài của động cơ cho thấy hệ thống tản nhiệt và làm mát tinh vi. Hệ thống quản lý nhiệt này rất cần thiết để duy trì hiệu suất của động cơ trong suốt thời gian hoạt động kéo dài. Bằng cách sử dụng các vật liệu chuyên dụng và tấm chắn nhiệt và tối ưu hóa luồng khí thải thông qua các hệ thống làm mát bên trong, AL-51 giảm thiểu tín hiệu nhiệt của Su-57, tăng cường khả năng sống sót của máy bay trong các môi trường cạnh tranh, nơi đối phương có thể sử dụng tên lửa theo dõi hồng ngoại tiên tiến. Bên trong động cơ là các chi tiết bằng hợp kim cường độ cao và vật liệu composite, tạo độ bền trong khi vẫn giữ được trọng lượng ở mức có thể kiểm soát, cho phép máy bay Su-57 đạt được tốc độ cao hơn và hiệu suất nhiên liệu tốt hơn. Cấu tạo của AL-51 cũng cho phép máy bay mang nhiều nhiên liệu, đạn dược hoặc các thiết bị cần thiết khác cho nhiệm vụ mà không làm giảm hiệu suất bay. Một lợi thế chính của AL-51 là tích hợp hệ thống kiểm soát kỹ thuật số, tối ưu hóa hiệu suất theo thời gian thực, cho phép động cơ thích ứng với các điều kiện bay thay đổi tức thì. Ngoài ra, hệ thống này cho phép chẩn đoán và bảo trì dự đoán, giảm thời gian chết, khiến cho máy bay chiến đấu Su-57 luôn ở trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. MAI HƯƠNG (Tổng hợp)