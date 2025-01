Quân sự thế giới hôm nay (9-1): Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn 2.000km

Quân sự thế giới hôm nay (9-1) có những nội dung sau: Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.000km; Nhật Bản mua UAV V-BAT; Anh chế tạo tàu không người lái vũ trang. * Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.000km Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa công bố một loạt sáng kiến nhằm tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ bắn thử hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tayfun hồi tháng 5-2023. Ảnh: Daily Sabah

Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức tích hợp hệ thống phòng không Siper Block-1 vào kho vũ khí quốc gia, đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc tự chủ về công nghệ. Được phát triển bởi Roketsan, Aselsan và Tubitak Sage, hệ thống Siper có thể phòng thủ trước các mối đe dọa trên không phức tạp, bao gồm tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Trong các cuộc thử nghiệm vào năm 2023, hệ thống đã chứng minh được khả năng đánh chặn mục tiêu trong phạm vi hơn 100km. Các phiên bản trong tương lai với tầm bắn lên tới 180km hiện đang được phát triển. Erdogan cũng tuyên bố khởi động dự án hệ thống phòng không đa tầng Steel Dome và đẩy nhanh kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.000km. Tên lửa này được cho là một phần của các chương trình phát triển tên lửa Cenk hoặc Gezgin, hiện vẫn chưa được công bố rộng rãi. Các báo cáo cho thấy tên lửa Cenk và Gezgin có kích thước lớn hơn đáng kể so với tên lửa tầm ngắn Bora và Tayfun của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lĩnh vực hải quân, chương trình tàu chiến quốc gia MILGEM nổi bật với các tàu hộ vệ và tàu khu trục do Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế. Trong đó, 5 tàu đã đi vào hoạt động, 7 tàu khác hiện vẫn đang được đóng. Các dự án hải quân quan trọng khác bao gồm tàu khu trục TF-2000, một tàu ngầm đang được đóng tại Golcuk và tàu sân bay MUGEM, nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện của hải quân Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực. Những sáng kiến này không chỉ nâng cao năng lực quân sự mà còn chứng minh trình độ chuyên môn ngày càng cao của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. * Nhật Bản mua UAV V-BAT Theo thông tin do ShieldAI công bố, Nhật Bản sẽ chi khoảng 25 triệu USD để mua máy bay không người lái (UAV) V-BAT tiên tiến từ công ty quốc phòng Shield AI của Mỹ. Nhật Bản mua UAV V-BAT của Mỹ nhằm nâng cao khả năng tuần tra trên biển. Ảnh: ShieldAI V-BAT được biết đến với hệ thống cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) nhỏ gọn, phù hợp để triển khai trên các tàu hải quân cỡ nhỏ, mang lại sự linh hoạt và độ bền trong hoạt động để giám sát các vùng lãnh thổ hàng hải. Theo đó, V-BAT chỉ cần không gian tối thiểu khoảng 3,7m2 để triển khai. Tính năng này khiến UAV này đặc biệt phù hợp với các hoạt động trên tàu hải quân có không gian boong hạn chế. Khi đã bay lên, V-BAT chuyển sang chế độ bay ngang, sử dụng cánh để nâng và có thể duy trì hoạt động trong tối đa 10 giờ. Độ bền này rất quan trọng đối với các nhiệm vụ giám sát kéo dài trên các vùng biển rộng lớn của Nhật Bản. Trong tác chiến chống ngầm, V-BAT có thể hỗ trợ phát hiện tàu ngầm đối phương nhờ được trang bị radar khẩu độ tổng hợp hoặc máy dò dị thường từ tính, có thể cung cấp thêm một lớp phòng thủ bằng cách xác định vị trí tàu ngầm và chuyển động của chúng đến các vũ khí của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Thiết kế tàng hình và độ phản xạ radar thấp của UAV khiến nó trở nên lý tưởng cho các nhiệm vụ ISR (Thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát) bí mật ở các khu vực nhạy cảm. * Anh chế tạo tàu không người lái vũ trang Theo Bulgarian Military, Bộ Quốc phòng Anh vừa công bố khởi động sáng kiến đầy tham vọng nhằm chế tạo một thiết bị không người lái hàng hải đa chức năng, giúp tăng cường và nâng cao năng lực quốc phòng của Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga. Anh chế tạo tàu không người lái vũ trang. Ảnh: Bulgarian Military Dự án này không chỉ nhằm cải thiện năng lực hoạt động của lực lượng hải quân Ukraine mà còn tạo ra những cơ hội mới cho sự đổi mới trong lĩnh vực công nghệ quân sự tự động. Dự án nhằm chế tạo một tàu tấn công hiện đại, tốc độ cao được trang bị hệ thống vũ khí mô-đun và đủ khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến khác nhau. Phương tiện này dự kiến có thể tái sử dụng và chống chịu được các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Nó được thiết kế để hoạt động hiệu quả ngay cả khi mất liên lạc với các trạm điều khiển chính. Ngoài ra, tàu sẽ có khả năng mang theo đạn kép để tăng hiệu quả tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Anh, tàu có thể đạt tốc độ tối đa hơn 74km/giờ ngay cả trong điều kiện biển động, phạm vi hoạt động khoảng 1.300km và thời gian hoạt động tối thiểu là 72 giờ trong các nhiệm vụ trên biển. Thiết kế cấu hình thấp của tàu sẽ giúp giảm khả năng bị radar phát hiện, cùng với các biện pháp đối phó với hoạt động tác chiến điện tử. Ngoài ra, tàu cũng có khả năng mang và phóng nhiều tên lửa có đầu đạn nổ mạnh, với tầm bắn từ 30 đến 100km. Việc thử nghiệm ban đầu các nguyên mẫu dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026.