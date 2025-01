Quân sự thế giới hôm nay (8-1): Quân khu Trung tâm của Nga nhận pháo tự hành 2S19 Msta-SM2

Quân sự thế giới hôm nay (8-1) có những nội dung sau: Quân khu Trung tâm của Nga nhận pháo tự hành 2S19 Msta-SM2; hệ thống tên lửa PULS của Israel có khách hàng mới; Ấn Độ nâng cấp pháo phòng không thời Liên Xô để chống UAV. * Quân khu Trung tâm của Nga nhận pháo tự hành 2S19 Msta-SM2 TASS đưa tin, một đơn vị cơ giới thuộc Quân khu Trung tâm (CMD) của quân đội Nga đang đóng ở vùng Orenburg đã được nhận hơn 40 vũ khí tên lửa và pháo binh, đặc biệt trong đó có pháo tự hành 2S19 Msta-SM2 được hiện đại hóa. Theo cơ quan báo chí của CMD, các hệ thống này nhằm hỗ trợ hoạt động chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine, song không nêu rõ cụ thể nhiệm vụ. Hơn nữa, theo Army Recognition, quân khu này đóng vai trò chủ chốt trong cuộc xung đột ở Ukraine, với việc các đơn vị của CMD được tái triển khai đến khu vực Quân khu phía Tây gần Kursk và Belarus. Đồng thời, nhiều đơn vị của CMD từng tham gia giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Các hệ thống pháo tự hành 2S19 Msta-SM2 được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Vì thế, Army Recognition đánh giá cao địa hình đa dạng và diện tích rộng lớn của CMD cho phép quân đội Nga nói chung chuẩn bị lực lượng để triển khai tại Ukraine, bao gồm thực hành huấn luyện trên các phương tiện như pháo tự hành 2S19 Msta-SM2. Pháo tự hành 2S19 Msta-SM2, hay còn có tên gọi khác là 2S33, là phiên bản nâng cấp của pháo tự hành 2S19 Msta-S, được quân đội Nga đưa vào biên chế từ năm 2017. Hệ thống có khối lượng 42,7 tấn; chiều dài 11,9m tính cả nòng. Khả năng nâng góc nòng của 2S19 Msta-SM2 nằm trong khoảng -4 đến 70 độ, góc quay 360 độ và kíp vận hành gồm 5 binh sĩ. Hệ thống đặt trên khung gầm xe bánh xích có thể di chuyển với vận tốc 65km/giờ trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động 500km. Tầm bắn của 2S19 Msta-SM2 khi sử dụng đạn pháo thông thường và đạn dẫn đường tăng tầm thế hệ mới Krasnopol-D lần lượt là 30km và 43km. Mỗi phiên bản 2S19 Msta-S trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực khác nhau một chút, trong đó 2S19 Msta-SM2 tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và nạp đạn tự động cho phép tăng tốc độ bắn lên 10 phát/phút. Ngoài ra, trên xe còn được trang bị một súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7 x 108mmR với cơ số 300 viên để chống lại bộ binh đối phương, hệ thống phóng lựu đạn khói, hệ thống phòng vệ chống xạ - sinh – hóa, khí tài trinh sát đêm cho lái xe… * Hệ thống pháo phản lực PULS của Israel có khách hàng mới Theo Defense News, Lục quân Đức đã nhận được sự chấp thuận của quốc hội nước này để mua lô hệ thống pháo phản lực PULS đầu tiên do hãng Elbit Systems (Israel) sản xuất. Defense News cho biết, nhiều khả năng lực lượng này sẽ mua 5 hệ thống trị giá khoảng 65 triệu euro. Việc lựa chọn PULS, do Elbit Systems phối hợp với nhà thầu Đức-Pháp KNDS đưa ra, cũng chấm dứt cuộc đua cực kỳ gay cấn về chương trình trang bị hệ thống pháo phản lực thế hệ tiếp theo của Lục quân Đức, sau khi Berlin chuyển giao một số hệ thống pháo phản lực MARS II, biến thể của pháo phản lực M270 của Mỹ với tầm bắn 80km, cho Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đi ngang qua hệ thống pháo phản lực MARS II trong một cuộc tập trận của quân đội nước này. Ảnh: Getty Images Trước đó, liên doanh giữa nhà thầu Lockheed Martin của Mỹ và Rheinmetall của Đức cũng đưa ra một đề xuất cạnh tranh mang tên pháo phản lực tự hành GMARS (được coi là bản nâng cấp của HIMARS cho châu Âu với khung gầm lớn, mang nhiều đạn hơn), song không thể thuyết phục được giới quân sự Đức. Xét về cấu trúc và các tính năng thiết kế, hệ thống pháo phản lực PULS cũng tương tự như các hệ thống tên lửa phóng loạt khác. Nó được chế tạo trên khung gầm xe địa hình nhiều trục; các thiết bị điều khiển hỏa lực được đặt trong buồng lái của phương tiện và bệ phóng được gắn trên bệ chở hàng. Tuy nhiên, PULS mang lại lợi thế khác biệt so với các hệ thống pháo binh thông thường vì nó có thể bắn nhiều loại tên lửa và rocket khác nhau với độ chính xác rất cao. Cụ thể, bệ phóng đa năng gồm hai cụm ống phóng có thể chứa nhiều loại và số lượng đạn tên lửa cỡ nòng khác nhau, các loại đạn chính bao gồm Grad - 40km, LAR 160 - 45km, AccuLAR 122 - 35km, AccuLAR 160 - 40km, EXTRA - 150km, Delilah - 250km, đặc biệt là loại Predator Hawk có tầm phóng lên tới 300km. Hệ thống có thể chuyển trạng thái sang sẵn sàng chiến đấu chỉ trong chưa đầy 1 phút. * Ấn Độ nâng cấp pháo phòng không thời Liên Xô để chống UAV The Defense Post cho hay, Ấn Độ vừa khởi xướng việc phát triển một số loại đạn cỡ nòng 23mm dùng cho nhiệm vụ phòng không chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ UAV. Các loại đạn này sẽ tích hợp công nghệ ngòi nổ cận đích - một kiểu ngòi nổ kích nổ đầu đạn tự động khi khoảng cách từ đạn đến mục tiêu nhỏ hơn khoảng cách định trước. Một hệ thống pháo phòng không ZU-23-2 của quân đội Ấn Độ. Ảnh: Reddit Đặc biệt, chúng sẽ được sử dụng bởi các loại pháo “đời cổ” được sản xuất từ thời Liên Xô, bao gồm ZU-23-2 và ZSU-23-4 “Shilka” vốn lần lượt đi vào biên chế quân đội Ấn Độ từ những năm 1960 và 1970. Trong đó, ZU-23-2 là một loại pháo phòng không xe kéo, có thể được đặt trên xe bán tải, trang bị 2 khẩu pháo tự động 23mm, cho tốc độ bắn kết hợp khoảng 2.000 viên/phút. Trong khi đó, ZSU-23-4 “Shilka” là hệ thống phòng không tự hành được lắp trên khung gầm bánh xích với 4 khẩu pháo tự động 23mm, có tốc độ bắn kết hợp khoảng 3.400 viên/phút. Mặc dù số lượng chính xác các hệ thống này đang phục vụ trong quân đội Ấn Độ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chúng đều trải qua quá trình hiện đại hóa theo mức độ khác nhau. MINH ANH (tổng hợp)