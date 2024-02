Quân sự thế giới hôm nay (6-2): Su-57 sẽ đạt vận tốc Mach 2+, chi tiêu quốc phòng châu Á tăng đột biến

Chi tiêu quốc phòng của châu Á vượt quá tốc độ tăng trưởng. Ảnh: IISS

Tháng 3-2023, Bắc Kinh công bố ngân sách quốc phòng 1,55 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 219,5 tỷ USD), tăng danh nghĩa so với năm trước là 7,2%, đánh dấu năm thứ 29 liên tiếp Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng. Với việc Trung Quốc chi tiêu quốc phòng luôn cao hơn nhiều nước khác, Military Balance 2024 nhận định Trung Quốc chiếm 43% chi tiêu quốc phòng của châu lục vào năm 2023.

Không chịu lép vế, Nhật Bản cũng đưa ra kế hoạch đầy tham vọng. Tháng 11-2022, Tokyo tiết lộ sẽ tăng chi tiêu quốc phòng và an ninh lên 2% GDP vào năm 2027, gấp đôi chi tiêu quân sự thường xuyên. Một tháng sau, Nhật Bản ban hành chiến lược an ninh quốc gia cho biết nước này đang phải đối mặt với “môi trường an ninh phức tạp và nghiêm trọng nhất” kể từ năm 1945. Đây là động lực chính trong kế hoạch gia tăng chi tiêu quân sự của Tokyo. Điều này dẫn đến việc ngân sách quốc phòng năm 2023 của Nhật Bản tăng mạnh, tập trung vào củng cố năng lực phòng không, phòng thủ tên lửa và phản công tầm xa.

Hàn Quốc cũng tăng ngân sách quốc phòng với kế hoạch chi tiêu trung hạn cho giai đoạn 2024-2028 được Bộ Quốc phòng nước này công bố vào tháng 12-2023. Theo đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất tổng ngân sách cho giai đoạn là 348,7 nghìn tỷ won (266,07 tỷ USD), trong đó có 113,9 nghìn tỷ won (86,91 tỷ USD) chi cho nâng cao năng lực phòng thủ và 234,8 nghìn tỷ won (179,16 tỷ USD) được phân bổ để duy trì nhân sự, thiết bị và cơ sở vật chất. Kế hoạch trung hạn cũng đề xuất mua thêm nhiều vệ tinh trinh sát, tàu ngầm, hệ thống đánh chặn tên lửa hiện đại và phát triển vũ khí điện từ.

Tuy nhiên, không phải mọi quốc gia ở châu Á đều theo xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng. Trong năm 2023, Ấn Độ chỉ tăng chi tiêu cho quốc phòng thêm 1,5% so với ngân sách của năm trước. Với tỷ lệ lạm phát của Ấn Độ là trên 5%, mức tăng 1,5% trên thực tế là giảm chi tiêu theo giá trị thực. Ngoài ra, phần lớn mức tăng danh nghĩa của ngân sách quốc phòng Ấn Độ là dành cho tăng lương hưu quân nhân.