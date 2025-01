Quân sự thế giới hôm nay (6-1): Trung đoàn S-500 của Nga sẽ bảo vệ cầu Crimea?

Quân sự thế giới hôm nay (6-1) có những nội dung sau: Trung đoàn S-500 đầu tiên của Nga sẽ bảo vệ cầu Crimea? Đức sẽ đóng 6 tàu khu trục Type 127; Ukraine nhận máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F vào tháng 3. * Trung đoàn S-500 đầu tiên của Nga sẽ bảo vệ cầu Crimea? Bulgarian Military cho biết, có thông tin cho rằng Trung đoàn phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus đầu tiên của Nga sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng thủ cầu Crimea. Điện Kremlin vẫn chưa chính thức xác nhận điều này. Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã sớm khẳng định, động thái nói trên và những diễn biến gần đây cho thấy những báo cáo này thực sự đáng tin cậy. Cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận việc thành lập Trung đoàn S-500 đầu tiên. Theo Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, việc thành lập trung đoàn này thể hiện sự thay đổi lớn trong năng lực phòng thủ chiến lược của Nga. S-500 có thể phòng vệ trước hầu hết mối đe dọa trên không, từ máy bay thông thường đến tên lửa siêu thanh, thậm chí cả tên lửa đạn đạo bay với tốc độ vượt Mach 20. Ảnh: X

Sprinter Observer, một tài khoản uy tín theo dõi các hoạt động quân sự của Nga đã xác nhận thêm những tuyên bố của tình báo Ukraine, nêu rằng "trung đoàn phòng thủ tên lửa S-500 đầu tiên sẽ được triển khai để bảo vệ cầu Crimea". Bài viết cũng nhấn mạnh phạm vi hoạt động hiệu quả tối đa của S-500 là 481,2 km. Tầm bắn này xa hơn so với phạm vi 400km của S-400 và lấn át khả năng của các hệ thống của Mỹ như THAAD và Patriot, vốn có phạm vi tối đa 200km. S-500 là một hệ thống phức tạp, nhiều lớp, có thể phòng vệ trước hầu hết mối đe dọa trên không, từ máy bay thông thường đến tên lửa siêu thanh, thậm chí cả tên lửa đạn đạo bay với tốc độ vượt Mach 20. Được chế tạo bởi Almaz-Antey, S-500 được tích hợp một loạt các thiết bị công nghệ cao, trong đó có hệ thống radar nâng cấp 91N6A, có khả năng phát hiện mục tiêu ở phạm vi lên tới 600km và theo dõi hàng trăm vật thể cùng lúc. Ngoài ra, việc trang bị tên lửa 77N6 di chuyển nhanh, cơ động khó lường, được chế tạo để đánh chặn vũ khí siêu vượt âm, khiến S-500 trở nên khác biệt. Đáng chú ý, tính cơ động tuyệt đối của S-500 khiến nó trở thành khí tài đa năng. S-500 có thể được vận chuyển nhanh chóng đến nhiều địa điểm khác nhau, ứng phó với các mối đe dọa luôn thay đổi. * Đức sẽ đóng 6 tàu khu trục Type 127 Ủy ban Ngân sách của Bundestag (Quốc hội Đức) đã "bật đèn xanh" cho việc đóng 6 tàu khu trục Type 127 mới. Tên nhà thầu sẽ được đưa ra vào đầu năm nay. Dự kiến, những chiếc tàu tiên tiến này sẽ thay thế 3 tàu lớp Sachsen (Type 124) ngừng hoạt động vào đầu những năm 2030. Đức sẽ đóng 6 tàu khu trục Type 127 tích hợp hệ thống Aegis của Mỹ. Ảnh: tkMS Nhiệm vụ chính của tàu khu trục Type 127 là phòng thủ chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh, và tấn công chính xác mục tiêu cả trên bộ và trên biển. Những tàu này sẽ được tích hợp với hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ, có đầy đủ radar, cảm biến và khả năng phóng tên lửa. Hệ thống Aegis sẽ được bổ sung thêm radar AN/SPY-7, cung cấp khả năng giám sát tầm xa và theo dõi đồng thời hàng trăm mục tiêu và quản lý tác chiến với độ chính xác cao. Tàu khu trục Type 127 sẽ có lượng giãn nước ước tính khoảng 9.000 tấn, dài khoảng 150m, có đủ không gian cho các thiết bị hiện đại và chỗ ở cho thủy thủ đoàn khoảng 200 người. Hệ thống đẩy của Type 127 cho phép tàu đạt tốc độ hơn 55km/giờ, phạm vi hoạt động hơn 11.112km. Về vũ khí, Type 127 dự kiến sẽ được trang bị tên lửa chống hạm tiên tiến, ngư lôi và hệ thống pháo hải quân, có thể là pháo 127mm; tên lửa và hệ thống vũ khí tầm gần cung cấp thêm một lớp bảo vệ chống lại các mối đe dọa đang bay tới. Tàu khu trục cũng sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và biện pháp đối phó tiên tiến, để phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa, đảm bảo khả năng sống sót của tàu. Ngoài ra, tàu còn có không gian cho các máy bay không người lái (UAV) và các thiết bị chuyên dụng khác. * Estonia trình làng tên lửa mini chống UAV Công ty quốc phòng Estonia Frankenburg Technologies vừa ra mắt phiên bản tên lửa mini Mark 1, có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa từ UAV. Theo Army Recognition, đây là tên lửa phòng không tiên tiến, có hệ thống nhắm mục tiêu tiên tiến do trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển. Hệ thống này cho phép tên lửa nhận thức tình huống theo thời gian thực, phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa UAV một cách chính xác. Tên lửa được thiết kế để tấn công UAV hoạt động ở độ cao lên tới 2 km. Một điểm đáng chú ý là Mark 1 có giá cả phải chăng. Ngoài ra, tên lửa được thiết kế để được sản xuất với tốc độ nhanh chóng, với công suất dự kiến vài chục quả/tuần và tăng dần lên vài trăm quả/tuần từ quý III-2025. * Tháng 3, Ukraine sẽ nhận máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F đầu tiên Ngày 5-1, nhà phân tích quốc phòng Xavier Tytelman đã thông tin trên tài khoản X của mình rằng, lô máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F đầu tiên trong tổng số 12 chiếc do Pháp tài trợ cho Ukraine dự kiến sẽ đến vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3-2025. Mirage 2000-5F là máy bay chiến đấu đa năng của Pháp, với hệ thống radar và vũ khí tiên tiến. Ảnh: Dassault Aviation Mirage 2000-5F được trang bị radar Thales RDI đa chế độ tiên tiến, có khả năng phát hiện tầm xa vượt trội, theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, mang lại lợi thế quan trọng trong không chiến, chống máy bay, UAV và tên lửa hành trình. Về vũ khí, Mirage 2000-5F có khả năng mang nhiều loại tên lửa không đối không hiện đại, bao gồm tên lửa MBDA Mica, tên lửa hành trình SCALP-EG/Storm Shadow. Với buồng lái kỹ thuật số hiện đại và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, phi công Mirage 2000-5F có thể xử lý nhiều thông tin hơn theo thời gian thực, đưa ra quyết định nhanh hơn, sáng suốt hơn trong các tình huống chiến đấu áp lực cao. MAI HƯƠNG (tổng hợp)