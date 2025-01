Quân sự thế giới hôm nay (5-1): Czech đẩy nhanh quá trình tích hợp máy bay chiến đấu F-35A, Saudi Arabia mua ngư lôi hạng nhẹ MK 54

Quân sự thế giới hôm nay (5-1) có những nội dung sau: CH Czech đẩy nhanh quá trình tích hợp máy bay chiến đấu F-35A; Saudi Arabia mua ngư lôi hạng nhẹ MK 54; Quân đội Italy mua thêm 76 xe bọc thép VBM Plus. * Czech đẩy nhanh quá trình tích hợp máy bay chiến đấu F-35A Trong năm 2024, Không quân Czech đã có bước đi chiến lược với quyết định mua lại và tích hợp các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35A. Chương trình này, với tổng kinh phí khoảng 5,62 tỷ USD, bao gồm việc mua 24 máy bay cùng với cơ sở hạ tầng cần thiết cho bảo dưỡng và vận hành. Quyết định mua F-35A phản ánh ý định chiến lược nhằm tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Czech. Nổi tiếng với khả năng tàng hình, cảm biến tiên tiến và khả năng hoạt động trong môi trường nhiều mối đe dọa, các máy bay chiến đấu này sẽ giúp lực lượng không quân chiếm ưu thế trên không, cung cấp khả năng trinh sát và tấn công với độ chính xác cao hơn. Những chiếc F-35A đầu tiên dự kiến sẽ đến Cộng hòa Czech vào năm 2029. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ Được phát triển bởi Lockheed Martin, F-35A là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất và trinh sát tiên tiến. Với kích thước được tối ưu hóa (dài 15,7m và sải cánh 10,7m) và trang bị động cơ Pratt & Whitney F135-PW-100, máy bay có thể đạt tốc độ 1.976km/giờ và trần bay là 15.240m, với bán kính chiến đấu là 2.220km. Khả năng tàng hình của máy bay được hỗ trợ bởi thiết kế khí động học và khoang vũ khí bên trong cùng các cảm biến như radar AN/APG-81 AESA và cảm biến phân tán, cung cấp nhận thức tình huống một cách toàn diện. F-35A được trang bị pháo tự động nòng xoay M61A2 Vulcan 20mm và có thể mang theo nhiều loại tên lửa không đối không như AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder cùng các loại vũ khí không đối đất (GBU-31 JDAM, GBU-39 SDB, AGM-88 HARM). Trong khi khoang vũ khí bên trong giúp duy trì tính năng tàng hình trong quá trình tác chiến, máy bay còn có 6 giá treo ngoài để mang thêm tải trọng, dù điều này làm tăng khả năng phát hiện của radar. Không quân Czech hiện đang vận hành một đội bay đa dạng, bao gồm 14 máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen để giám sát không phận, trực thăng UH-1Y Venom và AH-1Z Viper để hỗ trợ và vận chuyển trên không, và máy bay vận tải C-295M cho các nhiệm vụ hậu cần và nhân đạo. Mạng lưới phòng không của nước này được tăng cường thêm với radar 3D MADR và các hệ thống phòng không Spyder và RBS-70 NG, đảm bảo khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa hiện đại. Những chiếc F-35A đầu tiên dự kiến sẽ đến Cộng hòa Czech vào năm 2029, với khả năng hoạt động đầy đủ được lên kế hoạch vào đầu những năm 2030. Các công tác chuẩn bị đang được tiến hành, bao gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các căn cứ Čáslav và Náměšť, chẳng hạn như nhà chứa máy bay chuyên dụng, máy bay mô phỏng và cơ sở bảo dưỡng. Việc đào tạo phi công và kỹ thuật viên cũng đã bắt đầu, với các nhóm được gửi đến Mỹ để làm quen với các công nghệ tiên tiến của F-35A. * Mỹ bật đèn xanh cho thỏa thuận bán ngư lôi hạng nhẹ MK 54 cho Saudi Arabia Mỹ mới đây đã chính thức bật đèn xanh cho thỏa thuận bán ngư lôi hạng nhẹ MK-54 MOD 0 cho Saudi Arabia, đánh dấu bước tiến quan trọng nữa trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực hải quân của quốc gia vùng Vịnh này. Theo đó, thỏa thuận, được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận và được Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) báo cáo lên Quốc hội, bao gồm việc bán 20 ngư lôi hạng nhẹ MK 54 MOD 0 cùng với một gói hỗ trợ hậu cần và chương trình toàn diện. Tổng chi phí ước tính của chương trình là 78,5 triệu USD. Ngư lôi hạng nhẹ MK 54 MOD 0 là vũ khí chống tàu ngầm tiên tiến, được thiết kế để theo dõi, phân loại và vô hiệu hóa các mối đe dọa ở vùng nước sâu và nông. Ngoài ngư lôi, thỏa thuận còn bao gồm phụ tùng thay thế, đào tạo, thiết bị hỗ trợ nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng hoạt động. Ngư lôi hạng nhẹ MK 54, thường được gọi là “ngư lôi của chiến binh”, đại diện cho sự phát triển quan trọng trong công nghệ tác chiến chống tàu ngầm. Được phát triển để thay thế cho ngư lôi MK 46 đã cũ, MK 54 kết hợp các yếu tố đã được chứng minh của các thiết kế trước đó với các công nghệ dẫn đường và điều khiển tiên tiến, đảm bảo hiệu quả trước các mối đe dọa dưới nước hiện đại và mới nổi. Ngư lôi hạng nhẹ MK 54 là vũ khí chống tàu ngầm tiên tiến, được thiết kế để theo dõi, phân loại và vô hiệu hóa các mối đe dọa ở vùng nước sâu và nông. Ảnh: Ryan Cha MK 54 MOD 0 có thiết kế nhỏ gọn với đường kính 324mm được tối ưu hóa để triển khai từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tàu nổi, máy bay cánh cố định và máy bay cánh quay. Với trọng lượng khoảng 275kg giúp tạo ra sự cân bằng giữa khả năng cơ động nhẹ và khả năng sát thương khi vận hành. Nền tảng này được trang bị hệ thống đẩy kín sử dụng động cơ nhiên liệu Otto II. Hệ thống đẩy này cung cấp cả tốc độ và sức bền, cho phép ngư lôi hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường dưới nước khác nhau, từ vùng ven biển nông đến vùng đại dương sâu. Một trong những tính năng nổi bật của MK 54 là hệ thống dẫn đường và điều khiển. Tận dụng sự kết hợp giữa sonar chủ động và thụ động, ngư lôi có thể theo dõi và tấn công cả mục tiêu cố định và mục tiêu cơ động. Cùng với đó, hệ thống xử lý tích hợp các thuật toán tiên tiến giúp lọc bỏ các biện pháp đối phó và tiếng ồn từ môi trường, cho phép bám sát mục tiêu ngay cả trong vùng nước có nhiều thách thức về âm thanh. Mức độ tinh vi này là kết quả trực tiếp của việc tích hợp các thành phần từ hệ thống sonar hiệu suất cao của ngư lôi MK 50 với công nghệ dẫn đường đáng tin cậy của MK 46. MK 54 được trang bị đầu đạn nổ mạnh PBXN-103 hiệu quả cao. Đầu đạn này được thiết kế đặc biệt để gây ra thiệt hại lớn cho tàu ngầm bằng cách tạo ra lực nổ tập trung làm tổn hại đến tính toàn vẹn cấu trúc của tàu đối phương. * Quân đội Italy mua thêm 76 xe bọc thép VBM Plus CIO, một liên doanh giữa hai công ty của Italy là Iveco và Oto Melara, đã chính thức ký hợp đồng cung cấp 76 xe bọc thép VBM Plus cho Quân đội Italy. Thỏa thuận bao gồm 60 xe chiến đấu, 16 biến thể chống tăng, hỗ trợ hậu cần tích hợp và xe hỗ trợ chiến đấu. VBM Plus được nâng cấp đáng kể so với mẫu ban đầu, kết hợp các cải tiến về công nghệ và được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu chiến đấu trong môi trường hiện đại. Xe có động cơ được nâng cấp sử dụng công nghệ đường ray chung, tăng công suất từ 550 lên 720 mã lực. Hệ thống truyền động và hệ thống treo cũng đã được cải tiến để cải thiện khả năng cơ động trên nhiều địa hình khác nhau và tăng cường khả năng phục hồi trước các mối đe dọa. Khung gầm mới được phát triển giúp cải thiện khả năng di chuyển và bảo vệ của phương tiện. Ảnh: CIO Vũ khí cũng được nâng cấp với tháp pháo X-GUN 30mm do Leonardo phát triển. Hệ thống này, tương thích với đạn tiêu chuẩn NATO, bao gồm đạn Air Burst Munition (ABM) có hiệu quả chống lại máy bay không người lái. Ngoài ra, tháp pháo tích hợp các thành phần điện tử thế hệ tiếp theo giúp tương thích liền mạch với các hệ thống giám sát và nhắm mục tiêu tiên tiến như Janus D và Lothar SD. Những nâng cấp này đảm bảo độ chính xác và khả năng tương tác trong môi trường chiến đấu số hóa. Với lớp giáp được cải tiến và hệ thống liên lạc được hiện đại hóa hoàn toàn, khả năng bảo vệ của xe cũng được tăng cường. Việc mua 76 xe VBM Plus đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng mặt đất của Italy, phản ánh cam kết của quốc gia này trong việc đầu tư vào các công nghệ tiên tiến. TRẦN HOÀI (tổng hợp)