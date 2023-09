Quân sự thế giới hôm nay (3-9): Tên lửa hạt nhân 'bất bại' Sarmat bắt đầu báo động trực chiến

TASS cũng cho biết, động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hồi tháng 6, Nga sẽ sớm triển khai hệ thống tên lửa Sarmat và mô tả Sarmat là “siêu vũ khí”, khiến kẻ địch phải “suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động”. Đây sẽ là nhân tố chính trong năng lực răn đe hạt nhân của nước này và là lý do để nối lại các cuộc đàm phán thực sự về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Dự kiến sẽ có 46 hệ thống tên lửa Sarmat được bàn giao cho quân đội Nga, được đặt trong giếng phóng của tên lửa R-36M2 Voyevoda giúp tiết kiệm nguồn lực và thời gian triển khai. Giới chuyên gia nhận định, hệ thống này sẽ trở thành một lá chắn đáng tin cậy cho Nga trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu vô cùng phức tạp.

* Triều Tiên phóng tên lửa hành trình

Theo Yonhap, ngày 2-9, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương) nhưng không nêu chi tiết vụ phóng.

Một bản tin truyền hình phát ngày 2-9 tại Seoul, Hàn Quốc về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP

“Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác cao độ, quân đội của chúng tôi đang duy trì trạng thái luôn luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các lực lượng Mỹ”, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo.

Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) đã triệu tập cuộc họp khẩn sau vụ phóng tên lửa. Yonhap dẫn lời một quan chức tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, cuộc họp do Phó cố vấn An ninh quốc gia Lim Jong-deuk chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp để quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận thường niên lớn Lá chắn Tự do Ulchi, vốn bị Triều Tiên lên án và coi là cuộc diễn tập xâm lược.