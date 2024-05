Quân sự thế giới hôm nay (3-5): Ukraine muốn nhận hệ thống Patriot từ Israel

Đại biểu hai nước tại lễ hạ thủy tàu ngầm Hangor đầu tiên cho Pakistan. Ảnh: Hải quân Pakistan

Thời gian giao hàng ban đầu dự kiến là 4 tàu ngầm do Trung Quốc chế tạo trước năm 2023. Tuy nhiên, do phía Đức từ chối phê duyệt giấy phép xuất khẩu động cơ diesel MTU396 mà tàu ngầm này được thiết kế để sử dụng, nên có thể đã ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao. Cả Đức và Pakistan đều chưa xác nhận liệu việc thông quan xuất khẩu đối với sản phẩm này đã được phê duyệt hay bị từ chối. Ngoài ra, phía Pakistan cũng không tiết lộ có chấp nhận đề xuất thay thế bằng động cơ CHD620 do Trung Quốc sản xuất cho tàu ngầm Hangor hay không. Tuy nhiên, Defense News dẫn lời Tư lệnh Hải quân Pakistan Naveed Ashraf cho biết “bày tỏ sự hài lòng về tiến độ dự án”.

Tàu ngầm lớp Hangor một phiên bản phái sinh của tàu lớp Yuan Type 039A của Trung Quốc, Đây là tàu ngầm đầu tiên của Trung Quốc trang bị công nghệ động cơ đẩy không phụ thuộc vào không khí từ bên ngoài (AIP). Tàu dài 77m, rộng 8,4m và lượng choán nước 3.600 tấn.

Hiện không có nhiều thông tin về các hệ thống phụ khác trên tàu ngầm lớp Hangor mới, do phía Hải quân Pakistan chưa cung cấp bất kỳ chi tiết nào. Tuy nhiên, tàu ngầm này dự kiến có khả năng sẽ triển khai vũ khí của Trung Quốc và vũ khí nội địa của Pakistan. Khi được đưa vào biên chế Hải quân Pakistan, chúng sẽ thay thế cho đội tàu ngầm Agosta 90B do Pháp chế tạo đã lỗi thời.

* Croatia nhận lô tiêm kích Rafale đầu tiên

Theo Military Leak, Không quân Croatia đã nhận 6 tiêm kích Rafale đầu tiên trong hợp đồng 12 chiếc từ Pháp với tổng trị giá 1,2 tỷ USD mà hai bên ký từ cuối năm 2021. Lô còn lại sẽ được bàn giao trong năm sau.