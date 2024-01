Quân sự thế giới hôm nay (3-1): Hamas tấn công trực thăng Apache của Israel bằng tên lửa SA-7

* Hamas tấn công trực thăng Apache của Israel bằng tên lửa SA-7

Ngày 2-1, “Thời báo Israel” (The Times of Israel) đưa tin lần đầu tiên các tay súng Hamas sử dụng tên lửa vác vai SA-7 tấn công trực thăng AH-64 Apache của Israel. Cụ thể, The Times of Israel trích nguồn tin từ Palestine cho biết, trong khi Israel tiến hành các cuộc không kích ở phía Tây thành phố Gaza, các tay súng Hamas đã phóng 2 quả tên lửa SA-7 nhằm vào các trực thăng tấn công AH-64 Apache.

Phía Israel cũng thừa nhận việc trực thăng của mình bị tấn công bằng tên lửa phòng không vác vai SA-7, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số lượng tên lửa của Hamas. Quân đội Israel xác nhận thêm rằng tên lửa SA-7 của Hamas đã bắn trượt mục tiêu và không gây ra thương vong hay thiệt hại nào.

Hamas tấn công trực thăng Apache của Israel bằng tên lửa SA-7. Ảnh: Army Recognition

AH-64 Apache do Boeing phát triển là trực thăng tấn công đa năng tiên tiến chủ yếu được Lục quân Mỹ sử dụng. Trực thăng này là một khí tài rất linh hoạt, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như tấn công, trinh sát và phòng thủ. Apache còn nổi tiếng về khả năng sống sót và tính cơ động cao với nhiều vũ khí tối tân. Vũ khí trang bị cho AH-64 Apache gồm một khẩu súng tự động 30mm M230, tên lửa AGM-114 Hellfire và tên lửa Hydra 70.