Quân sự thế giới hôm nay (28-11): Pakistan ra mắt mô hình máy bay chiến đấu tương lai

Quân sự thế giới hôm nay (28-11) có những nội dung sau: Hải quân Singapore đưa vào sử dụng tàu ngầm mới; Pakistan ra mắt mô hình máy bay chiến đấu tương lai; Hải quân Đức hoàn thành thử nghiệm tàu lặn không người lái BlueWhale. * Hải quân Singapore đưa vào sử dụng tàu ngầm mới Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Singapore công bố, hải quân nước này đã chính thức cho ngừng hoạt động hai tàu ngầm lớp Challenger cuối cùng, RSS Conqueror và RSS Chieftain, và đưa vào sử dụng tàu ngầm lớp Invincible hiện đại và uy lực hơn. Tàu ngầm lớp Challenger RSS Chieftain của Hải quân Singapore. Ảnh: Mindef Singapore Việc đưa các tàu ngầm lớp Invincible vào biên chế đánh dấu bước ngoặt của Hải quân Singapore (RSN), đưa quốc gia này trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến trường dưới nước ngày càng cạnh tranh ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong nhiều thập kỷ, Singapore phụ thuộc vào tàu ngầm lớp Challenger, vốn là tàu Thụy Điển được cải tạo lại. Lớp tàu ngầm này đóng vai trò là nền tảng cho các hoạt động tàu ngầm của RSN nhưng dần bị vượt qua bởi những tiến bộ trong công nghệ tàu ngầm và các mối đe dọa trên biển. Tàu ngầm lớp Invincible do tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức chế tạo. Tàu được thiết kế để có thể hoạt động trong môi trường hàng hải đầy thách thức của Singapore, đặc trưng bởi vùng nước nông, lưu lượng tàu thuyền lớn. Được trang bị hệ thống đẩy tiên tiến không phụ thuộc vào không khí, tàu có thể lặn trong thời gian dài mà không cần nổi lên mặt nước, tăng cường khả năng sống sót và khả năng tàng hình khi hoạt động. Việc tích hợp các công nghệ giảm tiếng ồn và hệ thống tự động hóa giúp nâng cao hiệu quả của tàu, cho phép tàu thực hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách chính xác. Ngoài các tính năng tàng hình và hệ thống đẩy tiên tiến, lớp Invincible còn có những cải tiến về vũ khí. Được trang bị 8 ống phóng ngư lôi, tàu có thể mang theo nhiều loại vũ khí, từ ngư lôi đến thủy lôi. Hỏa lực này, kết hợp với khả năng hoạt động trong thời gian dài, cung cấp cho RSN một nền tảng có khả năng răn đe và tấn công. Đối với Singapore, tàu ngầm lớp Invincible không chỉ là một vũ khí quân sự mà còn là công cụ chiến lược củng cố quyền tự chủ và uy tín của quốc gia này. Trong những năm tới, đội tàu ngầm của RSN sẽ được tăng cường sức mạnh với 2 tàu ngầm lớp Invincible bổ sung, RSS Illustrious và RSS Inimitable. * Pakistan ra mắt mô hình máy bay chiến đấu tương lai Tại Triển lãm và hội thảo quốc phòng quốc tế (IDEAS) 2024 được tổ chức tại thành phố Karachi, Pakistan đã công bố mô hình máy bay chiến đấu tương lai JF-17 PFX. Máy bay chiến đấu đa năng JF-17. Ảnh: PAF

Đây là một dự án đầy tham vọng đánh dấu một bước tiến đáng kể của Không quân Pakistan. Được giới thiệu là máy bay thế hệ “4,5”, JF-17 PFX giúp hiện đại hóa đội bay, đồng thời tăng cường quyền tự chủ chiến lược của đất nước. Máy bay dự kiến sẽ được phát triển đầy đủ vào cuối thập kỷ này và đưa vào sử dụng vào những năm 2030. Là sản phẩm hợp tác giữa Tổ hợp Hàng không Pakistan (PAC) và Tập đoàn Máy bay Thành Đô (CAC) của Trung Quốc, JF-17 PFX nổi bật với nhiều công nghệ tiên tiến. Máy bay sẽ có những cải tiến quan trọng như được trang bị radar nội địa mảng pha quét điện tử chủ động AESA và tên lửa không đối không tầm xa như PL-15 của Trung Quốc. Những cải tiến này nhằm mục đích cung cấp cho Pakistan khả năng không chiến mạnh mẽ để giải quyết các thách thức ngày càng gia tăng trong khu vực. Thiết kế động cơ đôi của PFX hứa hẹn khả năng cơ động được cải thiện và mang được tải trọng lớn hơn, trong khi việc sử dụng vật liệu composite dự kiến sẽ làm giảm phản xạ tín hiệu radar của máy bay. * Hải quân Đức hoàn thành thử nghiệm tàu lặn không người lái BlueWhale Theo Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel (IAI), Hải quân Đức gần đây đã hoàn thành cuộc thử nghiệm kéo dài hai tuần với tàu lặn không người lái BlueWhale, sản phẩm hợp tác giữa IAI và công ty Atlas Elektronik của Đức. Việc Hải quân Đức thử nghiệm thành công tàu lặn không người lái BlueWhale trên biển đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ hàng hải không người lái. Ảnh: IAI

BlueWhale có chiều dài 10,9m và nặng 5,5 tấn, được trang bị hệ thống radar và quang điện tiên tiến gắn trên cột buồm dạng ống lồng. Những hệ thống này cho phép tàu phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên biển cũng như đất liền theo thời gian thực, thu thập thông tin tình báo và truyền tới các sở chỉ huy ở bất kỳ vị trị nào trên thế giới, đồng thời tìm kiếm và phát hiện thủy lôi dưới đáy biển. Ngoài ra, hệ thống sonar của tàu được thiết kế để phát hiện tàu ngầm, tàu lặn và lập bản đồ dò thủy lôi. Trong quá trình thử nghiệm, BlueWhale đã chứng minh khả năng thu thập thông tin tình báo theo thời gian thực, phát hiện tàu ngầm và lập bản đồ dò thủy lôi dưới đáy biển. Các đơn vị nghiên cứu của Hải quân Đức, cùng với trung tâm công nghệ WTD 71, đã đánh giá nghiêm ngặt hiệu suất của tàu ngầm. Một trong những tính năng nổi bật của BlueWhale là khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong nhiều tuần. BlueWhale tạo ra sự cân bằng giữa khả năng hoạt động của dòng REMUS và tính linh hoạt trong nhiệm vụ của Orca XLUUV – hai mẫu tàu lặn không người lái do Mỹ phát triển. Hệ thống này vượt trội trong các nhiệm vụ ven biển, cung cấp bộ cảm biến và thời gian hoạt động đáng kể cho các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo và đối phó với thủy lôi. QUỲNH OANH (tổng hợp)