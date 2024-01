Quân sự thế giới hôm nay (28-1): Israel đặt mua 50 máy bay chiến đấu của Mỹ, Trung Quốc tập trận bắn tên lửa YJ-62

Theo thông tin trên Naval News, YJ-62 là tên lửa chống hạm tầm trung được trang bị động cơ phản lực do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) nghiên cứu chế tạo.

Phiến quân Houthi của Yemen vừa xác nhận về vụ phóng tên lửa trúng một tàu chở dầu trên vịnh Aden, khiến tàu bốc cháy.

Tàu chở dầu Marlin Luanda bốc cháy sau khi bị tên lửa đạn đạo của Houthi tấn công. Ảnh: ALINDIEN

Theo BBC, đêm ngày 26-1 rạng sáng ngày 27-1, tàu chở dầu có tên Marlin Luanda được vận hành bởi công ty Anh Oceonix Services Ltd. đang di chuyển trên vịnh Aden, Biển Đỏ thì bị tên lửa đạn đạo của Houthi bắn trúng. Khinh hạm USS Carney của Mỹ, tàu hộ vệ Fremm của Pháp, và tàu khu trục Visakhapatnam của Ấn Độ đang tuần tra trên khu vực Biển Đỏ đã kịp thời can thiệp và hỗ trợ con tàu. Ngọn lửa được khống chế sau 20 giờ và thủy thủ đoàn của tàu Marlin Luanda gồm các thủy thủ Ấn Độ và Sri Lanka vẫn an toàn.

Cùng ngày 27-1, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ đã tiến hành không kích phá hủy một bệ phóng tên lửa chống hạm của lực lượng Houthi ở Yemen khi đang chuẩn bị khai hỏa tấn công mục tiêu trên Biển Đỏ. Đây là đòn tấn công mới nhất của Mỹ từ khi nước này và Anh phát động chiến dịch trả đũa Houthi sau nhiều cuộc tấn công nhiều tàu hàng đi qua Biển Đỏ và eo Bab-el-Mandeb.

Houthi bắt đầu tập kích tàu hàng trên Biển Đỏ và khu vực lân cận từ tháng 11 năm ngoái, tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào tàu hàng có liên quan đến Israel. Trước tình hình đó, Quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích, trong đó có hai lần phối hợp với Anh, nhằm giảm năng lực tấn công tàu hàng của Houthi. Mỹ còn dẫn đầu liên minh đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Đỏ, cũng như tìm cách gây áp lực ngoại giao và tài chính đối với Houthi.

QUỲNH OANH (Tổng hợp)